2024 Kadir Gecesi ne zaman?
Kadir Gecesi yaklaşıyor. Bin aydan hayırlı olan Ramazan ayının bitmesine az kaldı. Kadir Gecesi, Allah'ın ikramının bol olduğu, günahkarların affedileceği, duaların karşılık bulacağı mübarek bir gündür. Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indiği (Kadir Suresi, 1-5) ve yine bu gece tan yerinin ağarmasına kadar Müslümanlar için bir esenlik olduğu müminlere bildirilmiştir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2024 yılının Kadir Gecesi hangi gün?
Giriş Tarihi: 04.04.2024
10:09
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
10:17
2024 Kadir gecesi ne zaman?
🔸 Mübarek
Ramazan ayının kalplere serpmiş olduğu ferahlığın ve huzurun doruğa çıkmaya başladığı bir geceye ulaşmaya az kaldı. Böyle feyizli, bereketli ve bin aydan daha hayırlı bir geceye bizleri eriştirdiğinden dolayı Allah'a hamd ediyoruz.
🔸 Kadir (kadr) kelimesi sözlükte;
"hüküm, şeref, güç, yücelik" anlamlarına gelir. İslami anlamda ise, "Leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Bu mübarek gece, kendisinin önemine binaen hakkında bir sure indirilen bir gecedir.
Kadir gecesi mesajları ve sözleri
2024 Kadir gecesi ne zaman?
🔸 Kadir gecesinin ne zaman olduğu, hangi gün olduğu Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Kadir gecesi tarihsel ele alınırsa Ramazan ayının son günlerine takabül ediyor. Peki, Kadir gecesi ne zaman, Kadir gecesi hangi gün?
💠 Kur'an-ı Kerim'de
"Bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek.
Kadir gecesi Ramazan'ın kaçıncı gecesidir?
🔸 Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesi, içinde bin hayır barındırdığı belirtilir. Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayında bu gecede yani Kadir gecesinde indirilmiştir.
(el-Bakara, 2/185), (el-Kadr, 97/1)
"O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)."
Bakara Suresi 185. Ayet
Bakara Suresi 185. Ayet Tefsiri
Önceki âyetlerde orucun farz kılındığı bildirilmiş, bunun sayılı günlerde tutulacağı açıklanmış; yükümlüler, süre ve şekil bakımlarından yeni olan bu ibadete psikolojik olarak alıştırılmış, güçlük söz konusu olduğunda ruhsatların bulunduğu haber verilmişti. Bu hazırlık mahiyetindeki açıklamalardan sonra farz kılınan oruç ibadetinin ayrıntılarının bildirilmesine geçilmiştir; birbirini tamamlayan âyetler arasında bir nesih (birinin diğerini hükümsüz kılması) ilişkisi yoktur. Kur'ân-ı Kerîm'in Hz. Peygamber'e indirilmesi Mekke'de Hira mağarasında, milâdî 610 yılı Ramazan ayının 27. gününde başlamış ve Allah Teâlâ'nın uygun gördüğü aralıklar ve münasebetlerle yaklaşık yirmi üç yılda tamamlanmıştır.
Bakara Suresinin 185. Ayet tefsirinin tamamı için tıklayınız
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Kadir Gecesi ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:
"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."
Kadir Suresi 1-3. Ayetler
Kadir Suresi 1-5. Ayetlerinin Tefsiri
Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur'an'ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir.
Kadir Suresinin 1-5. Ayetlerinin tefsirinin tamamı için tıklayınız
Kadir Gecesi ile ilgili hadis-i şerifler
🔸 Kadir gecesini, fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hariç- geçmiş günahları bağışlanır.
(Müslim, Müsâfirîn, 175)
🔸 Resulullah (SAV) bir hadis-i şerifinde "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız"
(Buhari, Müslim) buyurur.
Kadir gecesi ibadetleri nelerdir?