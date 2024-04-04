2024 Kadir gecesi ne zaman?

🔸 Mübarek Ramazan ayının kalplere serpmiş olduğu ferahlığın ve huzurun doruğa çıkmaya başladığı bir geceye ulaşmaya az kaldı. Böyle feyizli, bereketli ve bin aydan daha hayırlı bir geceye bizleri eriştirdiğinden dolayı Allah'a hamd ediyoruz.

🔸 Kadir (kadr) kelimesi sözlükte; "hüküm, şeref, güç, yücelik" anlamlarına gelir. İslami anlamda ise, "Leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Bu mübarek gece, kendisinin önemine binaen hakkında bir sure indirilen bir gecedir.

Kadir gecesi mesajları ve sözleri