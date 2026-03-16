Kadir gecesi ne zaman? 2026
İslam alemi için 'bin aydan daha hayırlı' olan mübarek Kadir gecesi geldi. Bu sene yani 2026'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi idrak edileceği gün belli oldu. İşte, 19 Şubat'ta başlayan Ramazan ayının kalbi sayılan bu mübarek gecenin tarihi ve merak edilen tüm detaylar...
🔹 Kadir gecesi, İslam aleminin her sene büyük bir özlemle beklediği kutlu bir zaman dilimidir. Bu gece; kalplerin arındığı, manevi huzurun zirveye ulaştığı, "bin aydan daha hayırlı" olduğu müjdelenen müstesna bir dönemdir.
🔹 Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne inmeye başladığı bu gece, adeta gökyüzünden yeryüzüne bir rahmet sağanağı boşalır; meleklerin tabur tabur inişiyle dünya bambaşka bir sükunete bürünür.
🔹 Bu gecenin bereketi, yalnızca yapılan ibadetlerin katbekat mükafatlandırılmasında değil, aynı zamanda küslerin barıştığı, ellerin semaya sadece kendisi için değil tüm insanlık için açıldığı o muazzam kardeşlik ve paylaşma ruhunda gizlidir.
🔹 Bir ömre bedel bu kutsal gece; hatalardan arınmak, yeni ve temiz bir sayfa açmak isteyen her ruh için tükenmez, kaçırılmayacak bir fırsattır.
🔹 Gelelim bu mübarek günün 2026'da ne zaman idrak edileceğine. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2026 yılı dini takvime göre Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
🔹 Feyzi ve bereketiyle bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek günde Müslümanlar, hangi ibadetleri yapacakları hususunda soruları mevcut.
🔹 Ama öncelikle şuna bir bakalım: Kadir ne demek? "Kadr" kelimesi sözlükte; "hüküm, şeref, güç, yücelik" manalarına geliyor. İslami anlamda ise, "Leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılmaktadır.
🔹 Bu gece öyle mübarek bir gecedir ki kendisinin önemine binaen hakkında bir sure indirilmiştir...
🔹 Kadir Gecesi ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."
AYETİN TEFSİRİ
🔹 Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur'an'ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir.