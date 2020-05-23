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Kabir hayatı ile ilgili ayet ve hadisler

Duyular ve akıl yürütme vasıtasıyla bilinemeyip vahiy yoluyla sabit olan gaybi konulardan biri de kabir hayatıdır. Bu husus bazı ayetlerin işareti çeşitli hadislerin de açık beyanlarıyla bilinmektedir. Bir hadis-i şerifte "Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa, sonrakileri geçmek daha zor olacaktır." (Tirmizî, Zühd, 5) buyrularak ölümle ahiret hayatının başladığı ifade edilmiştir.İşte "berzah" alemi olarak da geçen kabir hayatı ile ilgili ayet ve hadisler...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 16:31
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KABİR NEDİR?
KABİR NEDİR?

🔍 Kabir Arapçada "ölünün gömüldüğü yer" manasına gelir. Çoğulu "kubûr"dur. Kabirlerin bulunduğu yere "makber" veya "makbere" denir. Çoğulu "mekâbir"dir.

🔍 Türkçede kabri ifade etmek için "mezâr" kelimesi de kullanılır. Kur'ân-ı Kerîm'de bir âyette kabre koymak anlamında "ikbâr", bir âyette tekil olarak "kabr", bir âyette "mekâbir", beş âyette de "kubûr" şeklinde çoğul olarak geçmektedir.

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KABİR HAYATI İLE İLGİLİ AYETLER
KABİR HAYATI İLE İLGİLİ AYETLER

O, sizi tek bir nefisten yaratandır. Sizin için bir müddet emânet olarak kalacağınız, bir de sürekli kalacağınız bir yer vardır. Biz, gerçeği derinden ve etraflıca kavrama gayretinde olanlar için âyetlerimizi en güzel şekilde açıklıyoruz. En'âm / 98. Ayet

Kur'an-ı Kerim Mealli Hatim dinlemek için tıklayınız.

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Onlardan ölen hiç kimsenin cenâze namazını kılma ve hakkında dua etmek maksadıyla kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Rasûlü'nü inkâr etmişler ve yoldan çıkmış kimseler olarak ölmüşlerdir. Tevbe / 84. Ayet

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan mealleri dinlemek için tıklayınız.

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Allah, iman edenleri, inanıp ikrar ettikleri o değişmez söz sebebiyle dünyada da âhirette de sapasağlam tutar ve ayaklarını kaydırmaz. Zâlimleri ise şaşırtır, onların doğru yoldan çıkmasına fırsat verir. Allah dilediğini yapar. İbrahim / 27. Ayet

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Kim de benim kitabıma sırt döner ve beni anmaktan uzak durursa, şüphesiz dünyada onun için sıkıntılı, dar bir geçim vardır; kıyâmet günü de onu kör olarak diriltip huzurumuza getireceğiz. Tâ-Hâ / 124. Ayet

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