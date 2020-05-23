Kabir hayatı ile ilgili ayet ve hadisler

Duyular ve akıl yürütme vasıtasıyla bilinemeyip vahiy yoluyla sabit olan gaybi konulardan biri de kabir hayatıdır. Bu husus bazı ayetlerin işareti çeşitli hadislerin de açık beyanlarıyla bilinmektedir. Bir hadis-i şerifte "Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa, sonrakileri geçmek daha zor olacaktır." (Tirmizî, Zühd, 5) buyrularak ölümle ahiret hayatının başladığı ifade edilmiştir.İşte "berzah" alemi olarak da geçen kabir hayatı ile ilgili ayet ve hadisler...