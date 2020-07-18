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İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare duası

İstihare, kişinin yapmak istediği bir işin, doğru ya da hayırlı olup olmadığını anlaması için yapılır. Bir konuda atılmak istenen bir adımdan önce Allah'a sığınılarak, bu işin kişi için hayırlı olup olmadığına dair bir işarete kavuşulması amaçlanır. İstihare, iki rekat namazın ardından okunan istihare duası ile gerçekleştirilir. Peki, istihare nedir? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı nasıl kılınır? Peygamberimizin istihare duası nedir? İstihare kaç kere yapılır? İstiharede beyaz, siyah, yeşil, kırmızı görmek ne anlama gelir? İstihare duası…

Giriş Tarihi: 18.07.2020 18:48 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 19:02
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İstihare nedir?
İstihare nedir?

İstihare, bir iş ya da davranışta hayırlı olanı Allah'tan istemek; bunun için nafile namaz kılmak ve dua ederek hayrı talep etmektir. Haram bir iş için istihare yapılmaz.

Çok eski dönemden itibaren insanlar gelecekle ilgili neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmek için türlü yöntemlere başvurmuşlardır. Fal, fal okları gibi uygulamalar bunlardandır ve Kur'an-ı Kerim'de bu tür uygulamalar yasaklanmış "şeytan işi" olarak nitelendirilmiştir. Çünkü gaybı peygamberler dâhil hiç kimse bilemez. Allah'ın dilemesi dışında kişiye fayda ve zarar verebilecek başka bir kuvvet yoktur.

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İstihare neden yapılır?
İstihare neden yapılır?

İstihare, kişinin gerekli bütün çabayı sarf edip araştırma ve istişarelerini tamamladıktan sonra yapılmalıdır. Kişi hakkında hayırlısını takdir etmesi için Allah'a dua etme, kulluk şuurunu canlı tutma ve ortaya çıkacak sonuca rıza göstererek tevekkül etmesi halidir.

Bu sebeple de iyi veya kötü olduğu açık şekilde bilinen bir şeyi yapıp yapmama konusunda değil, kişi hakkında hayırlı olup olmayacağı kestirilemeyen işlerde yapılması gerekir. Dinen iyi ve hayırlı olduğu bilinen işlerin zamanı, şekli gibi hususlarda da istihare yapılabilir.

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İstihare nasıl yapılır?
İstihare nasıl yapılır?

İstihare, yapılacak herhangi bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak için yapılır. İstihare namazı iki rekâttır. Namaz bittikten sonra İstihare duası okunur. İstihare yedi defa tekrarlanır.

İstihare namazı ne demek?

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İstihare namazı nasıl kılınır?
İstihare namazı nasıl kılınır?

İstihare yaparken, bu niyetle iki rekât nafile namaz kılmak gerekir. İstihare namazı, kerahet vakitleri hariç her zaman kılınabilir. Bütün mezheplere göre istihare namazının en faziletlisi iki rekât kılınmasıdır. Tevbe edip kötülükten ve hayırlı olmayan işlerden Allah'a sığınılarak dua edilir ve iki rekât istihareye niyet edilerek namaz eda edilir. Ardından istihare duası edilir.

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İstihare namazı kılınışı
İstihare namazı kılınışı

İstihare namazı iki rekâtlık bir namazdır ve sabah namazının sünneti gibi kılınır. Farklı olarak ilk rekâtta Fatiha'dan sonra zammı sure olarak Kâfirun suresi; ikinci rekâtta Fatiha'dan sonra zammı sure olarak Fatiha'dan sonra İhlas suresi okunur.

Mealli Hatim dinlemek için tıklayın.

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