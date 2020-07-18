İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare duası

İstihare, bir iş ya da davranışta hayırlı olanı Allah'tan istemek; bunun için nafile namaz kılmak ve dua ederek hayrı talep etmektir. Haram bir iş için istihare yapılmaz.

Çok eski dönemden itibaren insanlar gelecekle ilgili neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmek için türlü yöntemlere başvurmuşlardır. Fal, fal okları gibi uygulamalar bunlardandır ve Kur'an-ı Kerim'de bu tür uygulamalar yasaklanmış "şeytan işi" olarak nitelendirilmiştir. Çünkü gaybı peygamberler dâhil hiç kimse bilemez. Allah'ın dilemesi dışında kişiye fayda ve zarar verebilecek başka bir kuvvet yoktur.