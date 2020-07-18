İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare duası
İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare duası
İstihare, kişinin yapmak istediği bir işin, doğru ya da hayırlı olup olmadığını anlaması için yapılır. Bir konuda atılmak istenen bir adımdan önce Allah'a sığınılarak, bu işin kişi için hayırlı olup olmadığına dair bir işarete kavuşulması amaçlanır. İstihare, iki rekat namazın ardından okunan istihare duası ile gerçekleştirilir. Peki, istihare nedir? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı nasıl kılınır? Peygamberimizin istihare duası nedir? İstihare kaç kere yapılır? İstiharede beyaz, siyah, yeşil, kırmızı görmek ne anlama gelir? İstihare duası…
Giriş Tarihi: 18.07.2020
18:48
Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
19:02