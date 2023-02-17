İsra suresi ne anlatır? İsra suresi 1. ayetinin tefsiri

🔸 İsra suresinde yer alan başlıca konular, İsra olayı, İsrailoğullarının kötülükleri sebebiyle uğradıkları iki büyük işgal ve yıkım, temel dini ve ahlaki buyruklar, yeniden dirilmenin mümkün olduğu ve ahiret sorumluluğu, Allah'ın kuşatıcı ilmi, ilk insanın yaratılışı, İblis'in isyanı, insanın seçkin bir varlık oluşu, ibadet ve namaz, Kur'an'ın önemi, müşriklerin inatçılığı, müminlerin itaatkarlığı şeklinde sıralanır.

🔸 İsra Suresi'ni okumanın faziletine dair İbn Hanbel, Tirmizi ve Nesai gibi muhaddislerin aktardığı bir rivayete göre:

"Hz. Aişe (AS) Peygamber Efendimizin (SAV), genellikle geceleri Beni İsrail (İsra) ve Zümer surelerini okuduğunu bildirmiştir." (Şevkânî, III, 233)

Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti ile ilgili hadisler