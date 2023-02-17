İsra suresi ne anlatır? İsra suresi 1. ayetinin tefsiri
"Geceleyin yürütmek" anlamına gelen İsra, Peygamber Efendimizin (SAV), Recep ayının 27. gecesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi olayına verilen addır. Hz. Peygamber (SAV), oradan Miraç'a yükselerek Rabbinin huzuruna çıkar. Peygamberliğinin ispatı niteliğindeki bu olağan üstü hadise, İsra suresinin birinci ayetinde açıkça anlatılır. İşte, İsra Suresi'nin tefsiri...
Giriş Tarihi: 17.02.2023
15:42
Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
15:43
🔸 İsra,
"geceleyin yürütmek" anlamına gelir ve Hz. Peygamber'in (SAV) bir gece, Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesini ifade eder. Oradan da göğe yükselme hadisesi Miraç olayı olarak adlandırılır.
🔸 Gerçekleşen bu olağan üstü durum, İslam alemi tarafından
Recep ayının 27. gecesinde Miraç Kandili olarak kutlanır.
Miraç Kandili'nde ne yapılır?
🔸 Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin ilk ayetinde,
"İsra" hadisesinden bahsedilmektedir. Toplam 111 ayetten oluşan İsra suresi, adını ilk ayetin konusu olan "İsra" olayından alır. Surenin diğer bir adı ise "Beni İsrail"dir.
🔸 İsra suresinin 26,32, 33 ve 57. ayetleri ile 73-80. ayetleri Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde indirilir.
🔸 İsra suresinde yer alan başlıca konular,
İsra olayı, İsrailoğullarının kötülükleri sebebiyle uğradıkları iki büyük işgal ve yıkım, temel dini ve ahlaki buyruklar, yeniden dirilmenin mümkün olduğu ve ahiret sorumluluğu, Allah'ın kuşatıcı ilmi, ilk insanın yaratılışı, İblis'in isyanı, insanın seçkin bir varlık oluşu, ibadet ve namaz, Kur'an'ın önemi, müşriklerin inatçılığı, müminlerin itaatkarlığı şeklinde sıralanır.
🔸 İsra Suresi'ni okumanın faziletine dair İbn Hanbel, Tirmizi ve Nesai gibi muhaddislerin aktardığı bir rivayete göre:
"Hz. Aişe (AS) Peygamber Efendimizin (SAV), genellikle geceleri Beni İsrail (İsra) ve Zümer surelerini okuduğunu bildirmiştir." (Şevkânî, III, 233)
Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti ile ilgili hadisler
İSRA SURESİ 1. AYET MEALİ
🔸 "Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah (CC) eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."
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İSRA SURESİ 1. AYET TEFSİRİ
🔸 Hz. Peygamber'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağanüstü olay İslami kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin masdarı olan ve
"geceleyin yürüme, gece yolculuğu" anlamına gelen isra kelimesiyle anılır.
🔸 Bu yolculuğun, hadislerde anlatılan
"göklere yükseltilme" safhasının da dahil olduğu, tamamı ise "yükselme, yukarı tırmanma" anlamındaki uruc kökünden türetilmiş olan ve "yükselme vasıtası, aleti" manasına gelen mi'rac kelimesiyle ifade edilir.
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