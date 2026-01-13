İsmi Azam Duası: Okunuşu, Anlamı ve Büyük Faziletleri

1 /13 📖 İsmi Azam Duası Okunuşu













➡ İsmi Azam, kelime manasıyla Yüce Allah'ın "en büyük ve en yüce ismi" demektir. İslam alimlerine ve hadis kaynaklarına göre İsmi Azam; Allah, Rahmân, Rahîm, Hayy, Kayyûm, Mennân ve Zû'l-celâli ve'l-ikram gibi Cenab-ı Hakk'ın en kıymetli isimlerinden biridir veya bu isimlerin bütünüdür. Teknik olarak "İsmi Azam" tek başına özel bir dua adı olmasa da, Resûlullah (s.a.s.), bu yüce isimler anılarak yapılan duaların Allah katında mutlak suretle makbul olacağını müjdelemiştir.

➡ Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s.), camide namaz sonrası dua eden bir sahabenin; "Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. (Sen), Mennân'sın (Çok nimet verensin), gökleri ve yeri yokken vâr edensin, celâl ve ikram sahibisin. (Sen'den talepte bulunuyorum)" şeklindeki yakarışını işittiğinde şöyle buyurmuştur:

'O'nun Allah'a ne ile dua ettiğini biliyor musunuz? Allah'ın ism-i a'zam'ı ile dua etti ki, onunla dua edildiğinde, Allah kabul eder ve onunla istendiğinde verir.' (Tirmizî, Deʽavât, 100)

Siz de bu müjdeye nail olmak ve dualarınızın kabulü için, Peygamberimiz'in işaret ettiği o muazzam İsmi Azam duasının okunuşunu, anlamını ve faziletlerini aşağıda bulabilirsiniz.