İslam'ın şartları kaçtır? İslam'ın şartları ve anlamları... İslam'ın şartları ile ilgili ayet ve hadisler...

İSLAM'IN ŞARTLARI VE ANLAMLARI

1 - Kelime-i Şehadet getirmek

Kelime-i Şehadet, İslam dininin en temel şartıdır. Kelime-i Şehadet getirmeyen bir kimse Müslüman olamaz. İslam dini böyle buyurmuştur.

Kelime-i Şehadet:

"Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" demektir.

Kelime-i Şehadet anlamı:

"Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür.''

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Kelime-i Şehadet ile ilgili ayet

"Malını Allah yolunda harcayıp O'na saygı duyarak haramlardan sakınan (takvâ sahibi olan ve), o en güzel kelimeyi (kelime-i tevhîdi) tasdik eden kimseyi Biz de en kolay yola muvaffak kılarız." Leyl Suresi 5-7. ayetler