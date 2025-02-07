İslam’da Adab-ı Muaşeret

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Meclis (bir araya gelip sohbet etme) edeplerinden biri de; dinlediğin kimsenin konuşmasında anlaşılmayan bir söz olduğu zamanda, konuşan kimsenin konuşmasını bitirene kadar sabretmendir.

Abdulfettah Ebu Gudde

HADİS İLMİNDE RİHLE YOLCULUKLARI