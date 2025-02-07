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İslam'da Adab-ı Muaşeret

Yayınlanma Tarihi: Şubat 07, 2025 12:35 Güncelleme Tarihi: Şubat 07, 2025 12:38

Allah Resulü (SAV) güzel ahlakın yeryüzündeki en önemli temsilcisiydi. Her hareketi ve eylemi ile Müslümanlar için önder olan Resulullah'ın (SAV) hayatın her alanında riayet ettiği edep ve adaplar vardı. Hz. Muhammed Mustafa (SAV) bu hususu "Edepten mahrum olan kimse, tüm hayırlardan mahrumdur" hadisi ile izah etmişti. Sizler için İslam'da Adab-ı Muaşeret konularını en ince detayına kadar açıklayan Abdulfettah Ebu Gudde'nin "Min Edebi'l İslam" başlıklı eserinden önemli cümlelerin altını çizdik.

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İslam dinindeki bu edepler büyüğe-küçüğe, kadına-erkeğe herkese şamildir.

Abdulfettah Ebu Gudde

SADREDDİN KONEVİ FUSUSÜ'L-HİKEM'İN ANA KONULARI

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Eve girip çıkarken kapıyı sert bir şekilde kapatma veya kapıyı şiddetli kapanacak şekilde bırakma! Çünkü bu davranış, müntesibi olmakla şeref duyduğumuz İslam nezaketine aykırıdır. Bilakis kapıyı elinle yavaş bir şekilde kapat!

Abdulfettah Ebu Gudde

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Büyüğe hakkını ver ve ona saygı göster!

Abdulfettah Ebu Gudde

İMAM GAZALİ'NİN KALEMİNDEN NEFİS TERBİYESİ

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Anne ve babana karşı edebini hakkıyla yerine getir. Zira onlar buna en layık kimselerdir.

Abdulfettah Ebu Gudde

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Meclis (bir araya gelip sohbet etme) edeplerinden biri de; dinlediğin kimsenin konuşmasında anlaşılmayan bir söz olduğu zamanda, konuşan kimsenin konuşmasını bitirene kadar sabretmendir.

Abdulfettah Ebu Gudde

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