İmam Gazali'nin çağlara öğüdü: "Ey Oğul"

◾ Hüccetü'l İslam İmam Gazali yazdığı eserler ve yetiştirdiği talebeler ile hem zararlı fikri akımların önünü kesen hem de ortaya onlarca kıymetli eser koyan bir karakterdir.

◾ Gazali'nin bir talebesi ile mektuplaşması olarak bilinen "Eyyuhel veled" ya da Türkçesi ile "Ey Oğul" isimli müstesna eseri günümüzde dahi öğrenciler için bir kılavuz metindir.

Nahvi mi, Gazali mi? Türkiye'de ilk defa Fikriyat araştırdı