İmam Gazali'den "Kur'an'ı Okumak ve Anlamak" eserinden alıntılar
Yayınlanma Tarihi: Şubat 01, 2025 10:25 Güncelleme Tarihi: Şubat 01, 2025 10:25
İslam düşüncesinin önemli isimlerinden olan İmam Gazali, eserleriyle çağlar aşam bir mütefekkirdir. O, hikmetli sözleriyle günümüzde de manevi rehberlik sunmaya devam etmektedir. Gazali eserlerinde; tevazu, sabır ve insan ilişkilerinde doğruluk gibi ehemmiyetli hususlara sıkça yer verir. Alimin, "Kur'an'ı Okumak ve Anlamak" eserinden sizler için birbirinden manalı alıntıları bir aray getirdik.
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Her şeyde O'u görmeyen, O'ndan başkasını görüyor demektir.
İmam Gazali
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Allah'ım bana Kur'ân ile merhamet buyur.
İmam Gazali