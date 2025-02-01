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İmam Gazali'den "Kur'an'ı Okumak ve Anlamak" eserinden alıntılar

Yayınlanma Tarihi: Şubat 01, 2025 10:25 Güncelleme Tarihi: Şubat 01, 2025 10:25

İslam düşüncesinin önemli isimlerinden olan İmam Gazali, eserleriyle çağlar aşam bir mütefekkirdir. O, hikmetli sözleriyle günümüzde de manevi rehberlik sunmaya devam etmektedir. Gazali eserlerinde; tevazu, sabır ve insan ilişkilerinde doğruluk gibi ehemmiyetli hususlara sıkça yer verir. Alimin, "Kur'an'ı Okumak ve Anlamak" eserinden sizler için birbirinden manalı alıntıları bir aray getirdik.

1/20

🔺

Her şeyde O'u görmeyen, O'ndan başkasını görüyor demektir.

İmam Gazali

İmam Gazali'nin 30 hikmetli öğüdü

2/20

🔺

Duyarlı bir kalbi derinden etkileyecek çok şey vardır Kur'an'da.

İmam Gazali

3/20

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Şu halde kişi, Kur'an'ın hitap ettiği kimsenin bizzat kendisi olduğunu aklından hiç çıkarmamalıdır.

İmam Gazali

4/20

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Rabbim beni, senin için ağlayanlardan ve sana hakkıyla saygı duyanlardan eyle!

İmam Gazali

5/20

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Allah'ım bana Kur'ân ile merhamet buyur.

İmam Gazali

Ahmed Gazali Sevanih'u-l Uşşak

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