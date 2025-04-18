İmam Buhari'den Ahlak hadisleri

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Abdullah İbn-i Amr dedi ki, cihada gitmek isteyen bir adam Peygamber (SAV)'e geldi. (Hz. Peygamber ona sorarak) şöyle dedi: "Ebeveynin hayatta mı?" (O adam da): "Evet!" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: (Madem ki Müslüman ana-baban var,) onlar için gayret et, çalış. (Kendilerine iyilik ve ihsan et); buyurdu."