İmam Buhari'den Ahlak hadisleri
Buharalı Fars bir muhaddisi olan İmam Buhari, sahih hadisleri bir araya getirerek büyük bir sünnet müdafaasında bulunmuştur. O'nu, güvenilir hadis kaynaklarını teşkil eden ve Kütüb-i Sitte ile tanımaktayız. Ömrü boyunca onlarca ilmi seyahat gerçekleştirerek hadisleri bizzat ravilerinden dinleyen Buhari, Efendimiz'in (SAV) en doğru sözlerinin bize ulaşmasını sağlamıştır. İşte, sizler için İmam Buhari'den Ahlak hadislerini bir araya getirdik.
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Abdullah İbni Mes'ud anlatmış ve şöyle demiştir: "Peygamber (SAV)'e sordum ki, amellerin hangisi, şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki: (Müstahab olan) vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir? dedim. Sonra, ana-babaya iyilik etmek, dedi. Sonra hangisidir? dedim. Sonra, Allah yolunda cihad etmektir" dedi.
İbn Arabi'nin kaleminden Hakikat ve Tefekkür
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Ebû Bekre, Hz. Peygamber (SAV)'in şöyle buyurduğunu anlatmıştır: "Size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi?" (Bu sözü üç defa tekrarladılar). Ashab: "Evet ya Rasûlullah" dediler. Buyurdular ki: "Allah'a ortak koşmak ve ana-babaya isyan etmek." Sonra Hz. Peygamber yaslanmışken oturdular. "Dikkat edin! Yalan söylemek de..." Bu sözü tekrar ediyorlardı, hatta (üzülmesin diye, kendi kendime) "Artık söylemeseydi" temennisinde bulunmuştum.
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Abdullah İbn-i Amr dedi ki, cihada gitmek isteyen bir adam Peygamber (SAV)'e geldi. (Hz. Peygamber ona sorarak) şöyle dedi: "Ebeveynin hayatta mı?" (O adam da): "Evet!" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: (Madem ki Müslüman ana-baban var,) onlar için gayret et, çalış. (Kendilerine iyilik ve ihsan et); buyurdu."
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Ebû Eyyub El-Ensarî'den: Peygamber (SAV)'in bir yolculuğunda, bir Bedevî Peygambere karşı çıkıp dedi ki: "Beni Cennet'e yaklaştıracak ve Cehennem'den uzaklaştıracak şeyi, bana bildir." Peygamber: "Allah'a ibadet edersin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılarsın, zekâtı verirsin, akrabaya iyilik edersin." buyurdu.
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Enes İbn-i Malik'den: Rasûlullah (SAV) şöyle buyurdu: "Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse, sılâ-i Rahim yapsın."