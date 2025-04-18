Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam İmam Buhari'den Ahlak hadisleri

İmam Buhari'den Ahlak hadisleri

Yayınlanma Tarihi: 18.04.2025 15:33

Buharalı Fars bir muhaddisi olan İmam Buhari, sahih hadisleri bir araya getirerek büyük bir sünnet müdafaasında bulunmuştur. O'nu, güvenilir hadis kaynaklarını teşkil eden ve Kütüb-i Sitte ile tanımaktayız. Ömrü boyunca onlarca ilmi seyahat gerçekleştirerek hadisleri bizzat ravilerinden dinleyen Buhari, Efendimiz'in (SAV) en doğru sözlerinin bize ulaşmasını sağlamıştır. İşte, sizler için İmam Buhari'den Ahlak hadislerini bir araya getirdik.

1/20

🔸

Abdullah İbni Mes'ud anlatmış ve şöyle demiştir: "Peygamber (SAV)'e sordum ki, amellerin hangisi, şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki: (Müstahab olan) vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir? dedim. Sonra, ana-babaya iyilik etmek, dedi. Sonra hangisidir? dedim. Sonra, Allah yolunda cihad etmektir" dedi.

İbn Arabi'nin kaleminden Hakikat ve Tefekkür

2/20

🔸

Ebû Bekre, Hz. Peygamber (SAV)'in şöyle buyurduğunu anlatmıştır: "Size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi?" (Bu sözü üç defa tekrarladılar). Ashab: "Evet ya Rasûlullah" dediler. Buyurdular ki: "Allah'a ortak koşmak ve ana-babaya isyan etmek." Sonra Hz. Peygamber yaslanmışken oturdular. "Dikkat edin! Yalan söylemek de..." Bu sözü tekrar ediyorlardı, hatta (üzülmesin diye, kendi kendime) "Artık söylemeseydi" temennisinde bulunmuştum.

3/20

🔸

Abdullah İbn-i Amr dedi ki, cihada gitmek isteyen bir adam Peygamber (SAV)'e geldi. (Hz. Peygamber ona sorarak) şöyle dedi: "Ebeveynin hayatta mı?" (O adam da): "Evet!" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: (Madem ki Müslüman ana-baban var,) onlar için gayret et, çalış. (Kendilerine iyilik ve ihsan et); buyurdu."

4/20

🔸

Ebû Eyyub El-Ensarî'den: Peygamber (SAV)'in bir yolculuğunda, bir Bedevî Peygambere karşı çıkıp dedi ki: "Beni Cennet'e yaklaştıracak ve Cehennem'den uzaklaştıracak şeyi, bana bildir." Peygamber: "Allah'a ibadet edersin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılarsın, zekâtı verirsin, akrabaya iyilik edersin." buyurdu.

5/20

🔸

Enes İbn-i Malik'den: Rasûlullah (SAV) şöyle buyurdu: "Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse, sılâ-i Rahim yapsın."

Kur'an-ı Kerim'e göre insanın musibetlere karşı tutumu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ruslar Türk dünyasını nasıl ayrıştırdı?

Ruslar Türk dünyasını nasıl ayrıştırdı?

Yusuf kendisine ihanet eden kardeşlerine yardım ediyor

Yusuf kendisine ihanet eden kardeşlerine yardım ediyor

Osmanlı’nın zırhsız birliği: Azaplar

Osmanlı'nın zırhsız birliği: Azaplar

Aile hayatı ile toplum hayatı arasında denge ve uyum

Aile hayatı ile toplum hayatı arasında denge ve uyum

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Gazze’deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan Filistin Çocuk Günü

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan "Filistin Çocuk Günü"

Uludağ’da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?