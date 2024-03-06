İlk sahur ve ilk iftar ne zaman?
Ramazan ayına sayılı günler kala merak edilen pek çok husus da ortaya çıktı. Bunlardan en başta gelenler ise "ilk sahur ve ilk iftar ne zaman?" soruları oldu. Peki, ilk sahur ne zaman, ilk sahur saat kaçta, ilk iftar saati, ilk iftar ne zaman, ilk iftar saat kaçta? İşte, tüm bu soruların cevabı...
Giriş Tarihi: 06.03.2024
13:10
İLK SAHUR NE ZAMAN?
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2024'ün ilk sahuruna, 10 Mart Pazar gününü, 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece uyanılacak ve oruç tutmaya niyet edilecektir.
↪ Evvela senenin ilk orucuna layıkıyla niyet etmek şarttır. 1. Ramazan gününü en güzel şekilde ifa etmek gerekir. Örnek niyet şöyledir;
Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ramazan orucu tutmaya.
SAHUR NE DEMEK?
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Sahur kelimesi, Arapça kökenlidir ve seher sözcüğünden türemektedir. Sahurun iki karşılığı vardır. Bu kelime, manasına gelmektedir. "Ramazan ayında geceleyin oruca başlama zamânı olan imsakten, yâni tan yerinin ağarmasından önce yenen yemek, temcit yemeği"
🔹 Sahur sözcüğüne bir örnek verelim;
İstanbul'da bekçilerin sahur vaktini davul çalarak îlân etmeleri güzel bir âdet olduğundan bunun Diyarbekir'ce de tatbik ve icrâsını emreder.
(Faik Reşat)
İLK SAHUR SAAT KAÇTA İSTANBUL?
SAHURLUK NE DEMEK?
🔹 Sahur kelimesini teşmil eden ifadelerden biri de
sahurluktur. Sahurluk, dır. Bu ifadeye; sahur vakti kalkınca yenilen yemeğin zamanı alıntısıyla örnek vermiş olalım. " Evler temizlenir, kilerler elden geçer, iftarlıklar, sahurluklar raflara dizilir"
🔹 Sahura kalmak ifadesi de dilimizde fazlaca yaygın olan bir kalıptır.
Teşmil etmek ne demek?
Teşmil; kapsamına alma, içine, yayma, genişletme manasına gelmektedir.
Ramazan kaç gün? Ramazan ne zaman bitiyor?
İLK SAHUR HANGİ GÜN 2024?
SAHURLA İLGİLİ HADİSLER
🔹 Sahur vaktinin fazileti oldukça çoktur. Bu bereketli zaman dilimiyle ilgili hadis ve ayetler mevcuttur.
Hz. Peygamber (SAV) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir.
(Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097])
🔹 Resûl-i Ekrem (SAV), sahur yemeğinde "
" olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. bereket
) (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]
🔹 Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir.
(Kâsânî, Bedâî', 2/105)