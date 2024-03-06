İlk sahur ve ilk iftar ne zaman?

SAHURLA İLGİLİ HADİSLER

🔹 Sahur vaktinin fazileti oldukça çoktur. Bu bereketli zaman dilimiyle ilgili hadis ve ayetler mevcuttur. Hz. Peygamber (SAV) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir.

(Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097])

🔹 Resûl-i Ekrem (SAV), sahur yemeğinde "bereket" olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir.

(Müslim, Sıyâm, 46 [1096] )

🔹 Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir.