İkindi namazı sünneti nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat, kılınışı…

İkindi namazı sünneti nasıl kılınır sorusunun cevabı merak ediliyor. Allah tarafından tüm Müslümanlara emredilen ve farz bir ibadet olan namaz, İslam'ın beş şartından biridir. Günde beş vakit eda edilen namazlardan biri de ikindi namazıdır. İkindi namazı, 4 sünnet 4 farz olmak üzere 8 rekatlık bir namazdır ve ikindi namazının sünnetini kılmak çok faziletlidir. Peki, ikindi namazı sünneti nasıl kılınır? İkindi namazının farzı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat? İkindi namazının kılınışı…