İkindi namazı sünneti nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat, kılınışı…
İkindi namazı sünneti nasıl kılınır sorusunun cevabı merak ediliyor. Allah tarafından tüm Müslümanlara emredilen ve farz bir ibadet olan namaz, İslam'ın beş şartından biridir. Günde beş vakit eda edilen namazlardan biri de ikindi namazıdır. İkindi namazı, 4 sünnet 4 farz olmak üzere 8 rekatlık bir namazdır ve ikindi namazının sünnetini kılmak çok faziletlidir. Peki, ikindi namazı sünneti nasıl kılınır? İkindi namazının farzı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat? İkindi namazının kılınışı…
Giriş Tarihi: 03.08.2020
16:37
İKİNDİ NAMAZININ KILINIŞI
İkindi namazı sünneti ve kılınışı pek çok Müslümanın aradığı bir konu. Namaz kılmaya yeni başlayanların merak ettiği konulardan biri de ikindi namazının kılınışı. İkindi ezanın ardından eda edilen ikindi namazı, beş vakit namazdan biridir ve İslam inancına mensup her akıl sahibi bireyin ifa etmesi gereken farz bir ibadettir. Peygamber Efendimiz "beş vakit namaz kılmanın, iki namaz arasındaki küçük günahlara kefaret olduğunu" söylemiştir. Bu nedenle beş vakit namazı vaktinde kılmak oldukça önemlidir.
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İkindi namazının kaç rekat olduğu merak ediliyor. İkindi namazı, 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olmak üzere toplamda 8 rekattır. İlk olarak ikindi namazının 4 rekatlık sünneti kılınır. İkindi namazının sünnetini kılmak oldukça faziletlidir.
İKİNDİ NAMAZI SÜNNETİ NASIL KILINIR?
"Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. İkindi namazının 4 rekatlık sünneti, öğle namazının ilk sünnetinin kılınışı gibidir; ancak farkı 2. rekatın sonunda oturuşta Ettehiyyatü'nün ardından Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur; ardından "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur. 3. rekatta Sübhaneke okunur ve Euzü besmele çekilerek namaza devam edilir.
İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETİ 1. REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir. Sübhaneke okunur. Euzü besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
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İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETİ 2. REKAT
Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa
"Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir ve Ettehiyyahatü okunur. Ardından Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur. "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.