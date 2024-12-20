İbni Kayyim El Cevziyye'den Namazdaki Hikmetler
Yayınlanma Tarihi: Aralık 20, 2024 13:18
İslâm bilimlerinin birçok alanında eser vermiş Hanbelî âlimi, İbn Kayyim El-Cevziyye; İbn Hazm, Gazzâlî ve İbn Abdüsselâm gibi âlimlerden etkilenmiştir. 14. yüzyılın tanınan simalarından biri olan İbn Kayyim, farklı ilim dallarında yazmış olduğu eserler hem ülkemizde hem de diğer İslâm coğrafyalarında oldukça dikkat çekici bulunmuştur. Alimin çevrilen bir eseri olan "Namazdaki Hikmetler"de namazdaki huşunun mahiyetini, gerekliliğini, farzlarını anlatmıştır. İbn-i Kayyîm, Namazın sırrını ve özünü; "Kalbin Allah'a yönelmesi ve bütün varlığı ile O'unun huzurunda durmasıdır" diyerek bu ibadetin özünün huşu içinde, gafletten uzak bir şekilde eda edilmesi olarak aktarmıştır. İşte, İbn Kayyım el Cevziyye'nin "Namazdaki Hikmetler" kitabından yol gösterici cümleler...
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Namaz, mümin kullarına Allah tarafından hediye edilmiş bir şefkat ve acıma vesilesidir.
İBNİ KAYYİM EL CEVZİYYE
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Ondan gelen ve gelecek olan şeyler için bütün kâinat dolusunca O'na hamdolsun.
İBNİ KAYYİM EL CEVZİYYE
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