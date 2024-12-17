Yayınlanma Tarihi:
Aralık 17, 2024 18:29
Güncelleme Tarihi: Aralık 17, 2024 18:29
Eserleri, düşünceleri ve şiirleri ile İslam coğrafyasına damga vurmuş müstesna isimlerden olan Mevlana Celaleddin Rumi, çağlar aşan eseri Mesnevi ile hala günümüzü aydınlatmayı sürdürüyor. Anadolu'da bir ateş yakan Mevlana'nın fikirleri yolunu tutanlar tarafından her geçen asır daha da genişletilir. Öyle ki bugün Mesnevi'den bahsedilmeden Anadolu'nun sözü edilemez. İşte, Mevlana'dan 40 cümle...
1/40
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Dua ederken O'na kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.
(Mesnevî, 5/0493.)
Mevlana Celaleddin Rumi
2/40
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Dua ederken O'na kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.
(Mesnevî, 5/0493.)
Mevlana Celaleddin Rumi
3/40
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Kamil bir aklı, aklına arkadaş et de aklın o kötü huydan vazgeçsin.
(Mesnevî, 5/0738)
Mevlana Celaleddin Rumi
4/40
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İki çeşit arı da aynı yerden yer fakat birinden bal olur ötekinden zehir.
(Mesnevî, 1/0268.)
Mevlana Celaleddin Rumi
5/40
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Dost altın gibidir, bela da ateşe benzer. Halis altın ateş içinde saf bir hâle gelir.