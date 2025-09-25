İbn Kayyim El Cevziyye'den Sevenlerin Bahçesi
Yayınlanma Tarihi: 25.09.2025 16:09
İslam aleminde tanınan alimlerden olan İbn Kayyim El Cevziyye, 14. yüzyılda Arabistan coğrafyasında yaşamış; fıkıh, hadis ve tefsir alanlarına hakim ilim insanıdır. El Cevziyye, eserlerinde sevgi hususunu, dini ve psikolojik açıdan ele almış ve işlemiş. Görüşlerini cesurca ifade ettiği kitaplarından biri de "Sevenlerin Bahçesi"dir. İşte, bu değerli eserden altı çizili cümleler...
Sonrası cehennem olan lezzette hayır yoktur
İbn Kayyim el-Cevziyye
Akıllı kimsenin, peşinden acının geldiği bir anlık haz için değil, kalıcı olan saadet için çalışması gerekir.
İbn Kayyim el-Cevziyye