Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam İbn Kayyim El Cevziyye'den Sevenlerin Bahçesi

İbn Kayyim El Cevziyye'den Sevenlerin Bahçesi

Yayınlanma Tarihi: 25.09.2025 16:09

İslam aleminde tanınan alimlerden olan İbn Kayyim El Cevziyye, 14. yüzyılda Arabistan coğrafyasında yaşamış; fıkıh, hadis ve tefsir alanlarına hakim ilim insanıdır. El Cevziyye, eserlerinde sevgi hususunu, dini ve psikolojik açıdan ele almış ve işlemiş. Görüşlerini cesurca ifade ettiği kitaplarından biri de "Sevenlerin Bahçesi"dir. İşte, bu değerli eserden altı çizili cümleler...

1/20

Sonrası cehennem olan lezzette hayır yoktur

İbn Kayyim el-Cevziyye

Rasim Özdenören'in "Denize Açılan Kapı" eserinden zihinlere kazınan cümleler

2/20

Göz, kalp evinin kapısıdır. Kalbin gizlediklerini göz açığa çıkarır.

İbn Kayyim el-Cevziyye

3/20

Kalp sahibine iyilik yapan kimseye yaklaşır.

İbn Kayyim el-Cevziyye

4/20

Allah'ın rızası gözetilmeyen her sevginin sonu kırgınlık ve yüz kızarmasıyla sonuçlanacaktır.

İbn Kayyim el-Cevziyye

5/20

Akıllı kimsenin, peşinden acının geldiği bir anlık haz için değil, kalıcı olan saadet için çalışması gerekir.

İbn Kayyim el-Cevziyye

İmam Gazali'nin kaleminden Kalbin Olağanüstü Halleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İbn Kayyim El Cevziyye’den Sevenlerin Bahçesi

İbn Kayyim El Cevziyye'den Sevenlerin Bahçesi

Sumud Filosu ve Özdenören’in Ansızınlık Hakikati

Sumud Filosu ve Özdenören’in Ansızınlık Hakikati

Çanlar İsrail için çalıyor

Çanlar İsrail için çalıyor

İslam düşünce tarihinde psikolojinin öncüsü: Ebû Zeyd el-Belhî

İslam düşünce tarihinde psikolojinin öncüsü: Ebû Zeyd el-Belhî

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
7 Maddede Dağlık Karabağ’da neler oluyor?

7 Maddede Dağlık Karabağ'da neler oluyor?

Yahudilerin Kudüs’te Hakkı Yoktur!

Yahudilerin Kudüs'te Hakkı Yoktur!

Sosyal medya neye dönüşecek?

Sosyal medya neye dönüşecek?

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST