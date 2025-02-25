İbn Haldun’un Mukaddime eserinden topluma ve tarihe dair cümleler

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Zekâ fikrin ifrat derecesidir. Anlayışsız ve duygusuz olmak da ahmaklıktır. İkisi de kusur sayılır. İnsanlardaki vasıfların en övüleni orta derecesidir. Aşırı cömertlik, cimrilik de öyledir. Cesaret ve korkaklığın durumu da böyledir.