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İbn Haldun'un Mukaddime eserinden topluma ve tarihe dair cümleler

Yayınlanma Tarihi: Şubat 25, 2025 13:37 Güncelleme Tarihi: Şubat 25, 2025 14:24

14. yüzyıl düşünürlerinden olan İbn Haldun, iktisattan sosyolojiye, tarihten felsefeye pek çok farklı alanda önemli çalışmalar yapmış bir düşünce insanıdır. İbn Haldun, Mukaddime adlı eseriyle İslam ve düşünce tarihinin en özgün isimlerinden biri olmuştur. Kendine has fikirleri ve metotlarıyla sonraki nesiller üzerinde derin bir tesir bırakmıştır. İşte, İbn Haldun'un Mukaddime eserinden topluma ve tarihe dair cümleleri sizler için derledik.

1/20

🔸

Nefsi bolluğa rağbet ettirirsen bolluk ister; az kanaate alıştırsan aza kanaat eder.

İbn Haldun

İslam alimlerinden özlü sözler

2/20

🔸

Zekâ fikrin ifrat derecesidir. Anlayışsız ve duygusuz olmak da ahmaklıktır. İkisi de kusur sayılır. İnsanlardaki vasıfların en övüleni orta derecesidir. Aşırı cömertlik, cimrilik de öyledir. Cesaret ve korkaklığın durumu da böyledir.

İbn Haldun

3/20

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Dağları bulundukları yerden başka bir yere nakletmek gönülleri birleştirmekten daha kolaydır.

İbn Haldun

4/20

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Çünkü insanlar yaratılış itibarıyla birbirlerine benzerler. İnsanların ancak güzel ahlaklı ve faziletli olmaları, kötü işlerden sakınmalarıyla birbirlerinden farklı olur.

İbn Haldun

5/20

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Nefis, bir şeyi alışkanlık edinince, artık o şey onun tabiatından olur.

İbn Haldun

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