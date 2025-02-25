İbn Haldun'un Mukaddime eserinden topluma ve tarihe dair cümleler
Yayınlanma Tarihi: Şubat 25, 2025 13:37 Güncelleme Tarihi: Şubat 25, 2025 14:24
14. yüzyıl düşünürlerinden olan İbn Haldun, iktisattan sosyolojiye, tarihten felsefeye pek çok farklı alanda önemli çalışmalar yapmış bir düşünce insanıdır. İbn Haldun, Mukaddime adlı eseriyle İslam ve düşünce tarihinin en özgün isimlerinden biri olmuştur. Kendine has fikirleri ve metotlarıyla sonraki nesiller üzerinde derin bir tesir bırakmıştır. İşte, İbn Haldun'un Mukaddime eserinden topluma ve tarihe dair cümleleri sizler için derledik.
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Nefsi bolluğa rağbet ettirirsen bolluk ister; az kanaate alıştırsan aza kanaat eder.
İbn Haldun
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Nefis, bir şeyi alışkanlık edinince, artık o şey onun tabiatından olur.
İbn Haldun