İbadetlerde ölçülü olmaya ve amellerde devamlılığa dair ayet ve hadisler

Enes (ra) anlatıyor: Üç kişi Peygamber'in eşlerinin evlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da, sanki onu azımsadılar ve "Peygamber'in yanında biz kimiz ki! Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır" dediler. Aralarından birisi "Ben, yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım" dedi. Diğeri "Ömrüm boyunca oruç tutacağım, asla oruçsuz günüm olmayacak" dedi. Üçüncüsü de "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim" dedi. Peygamber bunların yanına geldi ve onlara "Şöyle şöyle diyenler siz misiniz? Allah'a yemin ederim ki, Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu hâlde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren, benden değildir" dedi.

Buhârî, Nikâh, 1; Müslim, Nikâh, 5