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  • İbadetlerde ölçülü olmaya ve amellerde devamlılığa dair ayet ve hadisler

İbadetlerde ölçülü olmaya ve amellerde devamlılığa dair ayet ve hadisler

Peygamber Efendimiz ibadetlerde ölçülü olmayı ve amellerde devamlılığın sağlanmasını öğütlemiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadisinde "Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir" buyurmuştur. Belirli ölçülerde ancak devamlı olarak yapılan ibadetlerin feyzini anlatmış, aşırıya kaçılan ibadetlerin nefse ağır gelebileceğini, devamlılığının sağlanamayacağını, ibadetleri terk etmenin doğru olmadığını vurgulamıştır. İbadetlerde ölçülü olmaya ve amellerde devamlılığa dair ayet ve hadisleri derledik.

Giriş Tarihi: 06.05.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 14:24
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Tâhâ. (Ey Muhammed!) Biz, Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye indirmedik.

Tâhâ, 1-2

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...Allah, sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez...

Bakara, 185

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Hz. Âişe'nin (ra) anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resûlullah içeri girer ve Hz. Âişe'ye, "bu kadın kimdir" diye sorar. Hz. Âişe "Bu, filan kadındır" diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resûlulah "Tamam, anlatma! Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir" buyurdu.

Buhârî, Îmân, 32; Müslim, Müsâfirîn, 221

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Enes (ra) anlatıyor: Üç kişi Peygamber'in eşlerinin evlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da, sanki onu azımsadılar ve "Peygamber'in yanında biz kimiz ki! Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır" dediler. Aralarından birisi "Ben, yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım" dedi. Diğeri "Ömrüm boyunca oruç tutacağım, asla oruçsuz günüm olmayacak" dedi. Üçüncüsü de "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim" dedi. Peygamber bunların yanına geldi ve onlara "Şöyle şöyle diyenler siz misiniz? Allah'a yemin ederim ki, Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu hâlde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren, benden değildir" dedi.

Buhârî, Nikâh, 1; Müslim, Nikâh, 5

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İbn Mes'ûd'dan (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber:

"Söz ve fiillerinde aşırı gidenler helâk oldular." buyurdu ve bu sözü üç defa tekrarladı.

Müslim, İlim, 7

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