Hz. Ömer’den ibret veren nasihatler

Hz. Ömer (r.a) şöyle demiştir:

Eğer gaybı bilme gibi bir iddia taşımasaydı, şu beş insanın cennetlik olduğuna tanıklık ederdim;

1. Ailesi olan fakirin…

2. Kocası kendisinden memnun ve razı olan kadının…

3. Mehrini kocasına bağlayan kadının…

4. Anne, babası kendisinden hoşnut olan evladın…

5. Bir daha yapmamak üzere günahtan vazgeçen kişinin…