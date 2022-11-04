Hz. Ömer'den ibret veren nasihatler
Hz. Ömer (RA), İslam devlet yönetimini sistemleştirmesiyle ve köklü kurumlar kazandırmasıyla bilinir. Aynı zamanda ikinci halife olma şerefine nail olmuştur. Resûl-i Ekrem (sav) Hz. Ömer hakkında "Allah'ın emirleri konusunda ümmetimin en kuvvetlisi Ömer'dir" buyurmuştu. Adaletiyle nam salmış sahabimiz Hz. Ömer'den (RA) ibret veren nasihatleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 04.11.2022
11:05
Güncelleme Tarihi: 04.11.2022
11:49
Hz. Ömer (r.a) şöyle demiştir:
Denizler dörttür:
1. Nefsin özlem ve arzuları, günahların denizidir.
2. Nefis, ihtiras ve tutkuların denizidir. 3. Ölüm, ömürlerin denizidir. 4. Kabir, pişmanlıkların denizidir .
Hz. Ömer'in (RA) yaptığı 10 yenilik
Hz. Ömer (r.a) şöyle demiştir:
Eğer gaybı bilme gibi bir iddia taşımasaydı,
şu beş insanın cennetlik olduğuna tanıklık ederdim;
1. Ailesi olan fakirin…
2. Kocası kendisinden memnun ve razı olan kadının… 3. Mehrini kocasına bağlayan kadının… 4. Anne, babası kendisinden hoşnut olan evladın… 5. Bir daha yapmamak üzere günahtan vazgeçen kişinin…
Hz. Ömer (r.a) şöyle demiştir:
Allah'a (CC) yemin ederim ki ne zaman bir felaket ile karşılaşsam, Allah (CC) bana bu felaket nedeniyle
dört nimet bahşeder. Bunlar:
1. O felakete günahım nedeniyle uğramış olmamdır.
2. O felaketten daha büyüğüne uğramamış olmamdır.
3. O felaket nedeniyle Allah'ın (CC)
hoşnutluğunu kaybetmemiş olmamdır.
4. O felaketten
sevap kazanmayı ummamdır.
Güzel düşünme sanatı: Hüsn-ü zan
Hz. Ömer (r.a) şöyle demiştir:
Bütün dostları gördüm;
dile sahip olmaktan daha iyi dost görmedim. Bütün elbiseleri gördüm; günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmaktan daha iyi elbise görmedim. Bütün servetleri gördüm; kanaatkârlıktan daha iyi servet görmedim. Bütün iyilikleri gördüm; öğütten daha üstün iyilik görmedim. Bütün yemekleri gördüm; sabırdan daha lezzetli yiyecek görmedim.
Hz. Ömer (r.a) şöyle demiştir;
Allah (CC) altı şeyi altı şeyde gizlemiştir:
1.Hoşnutluğunu
itaat ve ibadette… 2. İlâhî öfkesini isyan ve günahta… 3. En büyük ismini Kur'an'da… 4. Kadir gecesini Ramazan ayında… 5. En mükemmel namazı, namazlarda… 6. Kıyamet gününü günlerde…
Salavat getirmenin faziletleri
Hz. Ömer (r.a) şöyle demiştir;
Çok gülenin vakar ve heybeti azalır. Küçümseyen, küçümsenir. Bir şeyi çokça yapan, onunla bilinir. Çok konuşan, çok yanılır. Çok yanılanın utanma duygusu azalır. Utanma duygusu azalanın, günaha düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durma hassasiyeti kaybolur. Günaha düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durma hassasiyeti kaybolanın, kalbi ölür.
Hz. Ömer (r.a) şöyle demiştir;
Fazla konuşmayı terk edene, eşyanın hakikatini olduğu gibi bilip her şeyi
yerli yerinde yapma yeteneği verilir. Fazla bakmayı terk edene gönül rahatlığı verilir. Fazla yemeği ter edene, ibadetin hazzı verilir. Fazla gülmeyi terk edene, vakar ve heybet verilir. Fazla şaka yapmayı terk edene, zarafet ve değer verilir. Dünyaya gönül vermeyi terk edene, ahiret sevgisi verilir. Başkalarının kusurlarıyla uğraşmayı terk edene, kendi kusurlarını düzeltme imkanı verilir. Allah'ın (CC) zatının nasıl olduğunu araştırmayı terk edene, münafıklıktan kurtulma imkanı verilir.
Asrı saadetten hatıralar Hz. Ömer