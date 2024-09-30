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Hikem-i Ataiyye'den hikmetler

Asırlar boyunca İslam dünyasında en çok okunan, üzerine en çok ders düzenlenen eserlerden birisi İbn Ataullah el-İskenderi'nin müellifi olduğu "Hikem-i Ataiyye"dir. Yaklaşık üç yüz hikmetli sözden meydana gelen eser içinde İskenderi'nin bazı mektuplaşmalarından parçalar ve bir münacaat da yer alır. Müslümanlarca çok sevilen bu hikmetler üzerine alimler çokça şerh yazmışlardır. İşte, Hikem-i Ataiyye'den her biri inci değerindeki hikmetler...

Giriş Tarihi: 30.09.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 12:53
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Yanılarak günaha düştüğü zaman kişinin umudunun noksan olması, ameline güvendiğini gösteren bir işarettir.

İbn Ataullah el-İskenderi

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Âlemlerin Rabbi seni dünyevî sebeplere bağlı olarak hizmet ettirip yaşattığı halde terk ve tecridi istemen, yalnızca hilekâr nefsin bir gizli arzusudur. Ye Rahmanın cezbesi seni mâsivâ alâkalarından soyutlayarak özel bir yakınlıkla vicdanı mutmain eylediği halde sebepleri istemen de tecellîlere çıkan merdivenlerden inmek ve yüksek bir himmet mertebesinden aşağı düşmektir.

İbn Ataullah el-İskenderi

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En ileri ve keskin himmetler bile kaderlerin etrafını çevreleyen surları delemez.

İbn Ataullah el-İskenderi

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Ey sâlih mürid! Dünya işleri için telâşa kapılma ki, rahat edesin. Zira tedbir de Allah'ın iradesine ve takdirine bağlıdır. Öyleyse, senin adına başkasının yaptığı şeyi sen kendine şart koşma!

İbn Ataullah el-İskenderi

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Alıp verdiğin her nefeste Allah Teâlâ'nın senin hakkında icra edeceği bir kader vardır.

İbn Ataullah el-İskenderi

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