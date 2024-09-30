Hikem-i Ataiyye'den hikmetler

Asırlar boyunca İslam dünyasında en çok okunan, üzerine en çok ders düzenlenen eserlerden birisi İbn Ataullah el-İskenderi'nin müellifi olduğu "Hikem-i Ataiyye"dir. Yaklaşık üç yüz hikmetli sözden meydana gelen eser içinde İskenderi'nin bazı mektuplaşmalarından parçalar ve bir münacaat da yer alır. Müslümanlarca çok sevilen bu hikmetler üzerine alimler çokça şerh yazmışlardır. İşte, Hikem-i Ataiyye'den her biri inci değerindeki hikmetler...