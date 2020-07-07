Hayber'in fethi nasıl gerçekleşti? Hz. Peygamber nasıl zehirlendi?

Peygamber Efendimiz, Hayber'deki bu hazırlıkların haberini aldı ve 4 sahabeyi Ramazan ayında gözcü olarak gönderdi. Yahudilerin bu hareketlerine karşı Hz. Peygamber (sav) Abdullah bin Revaha'yı barış için Hayber'e gönderdi. Ancak olumsuz cevap karşısında Müslümanlara gazaya çıkılacağını ilan etti:

"Bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin." buyurdu. (İbn-i Sa'd, II, 92, 106)

Burada bir savaş yapılması kaçınılmaz olmuştu. Çünkü müşriklerle yapılan her gazada Hayber arkada büyük tehlike arz ediyordu.