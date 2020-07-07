Hayber'in fethi nasıl gerçekleşti? Hz. Peygamber nasıl zehirlendi?
Hayber, İslam tarihi için önemli bir yere sahipti. Yahudiler sayıca çok olmalarına güvenip Müslümanları savaşa zorladı. Hicretin 7. senesi Muharrem ayı sonlarında gerçekleşen gaza, on dört gün sürdü. Bu savaştan sonra Yahudilerin İslam düşmanlığı bertaraf edildi. Peki, Efendimizin fethin eliyle gerçekleşeceğini söylediği sahabe kimdi? Hz. Peygamber, Hayber Savaşı'ndan önce nasıl dua etti? Yahudiler, Peygamber Efendimizi nasıl zehirlemeye teşebbüs etti?
Giriş Tarihi: 07.07.2020
09:19
Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
09:24
Hayber Savaşı’na giden süreç
Medine'deki Benî Nadîr Yahudileri yaptıkları antlaşmaya rağmen, Peygamber Efendimizin canına kast etmeleri neticesinde yurtlarından çıkarıldı. Hayber'e yerleşen bu kişiler, Suriye ve Irak bölgelerinden gelen ticaret kervanları için büyük tehlike oluşturuyordu. Aynı zamanda Benî Nadîr Yahudileri Mekkeli müşriklerle beraber işbirliği yaparak propaganda yapıyordu.
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Müslümanları ortadan kaldırmak istiyorlardı
Büyük bir savaş hazırlığı içerisinde olan Benî Nadîr Yahudileri, kendilerine yardım edenlere Hayber'in bir yıllık hurma mahsulünü vereceklerini bile vadettiler. Civardaki diğer Arap kabilelerini de kendi etrafında toplamaya çalıştılar. Bunun nedeni Peygamberimizle beraber Müslümanları savaşa zorlamak ve az sayıda sahabeden oluşan İslam ordusunu ortadan kaldırmaktı.
Benî Nadîr Yahudileri ile müşriklerin yaptığı antlaşmaya göre Efendimiz, Hayber üzerine yürüse Mekkeli müşrikler Medine'ye e baskın yapacaklar; eğer Hz. Peygamber, Mekkeli müşrikleri üzerine yürüyecek olursa, Hayber Yahudileri Medine'ye baskın yapacaklardı.
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Müslümanlar için büyük tehlike arz eden Hayber
Peygamber Efendimiz, Hayber'deki bu hazırlıkların haberini aldı ve 4 sahabeyi Ramazan ayında gözcü olarak gönderdi. Yahudilerin bu hareketlerine karşı Hz. Peygamber (sav) Abdullah bin Revaha'yı barış için Hayber'e gönderdi. Ancak olumsuz cevap karşısında Müslümanlara gazaya çıkılacağını ilan etti:
"Bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin." buyurdu. (İbn-i Sa'd, II, 92, 106)
Burada bir savaş yapılması kaçınılmaz olmuştu. Çünkü müşriklerle yapılan her gazada Hayber arkada büyük tehlike arz ediyordu.
Hayber Savaşı’nın parolası
Medine'de İslam ordusu Hayber Gazası'na hazırlanırken buradaki Yahudiler fitne ateşi yayarak Müslümanların moralini bozmaya çalışıyordu. Hz. Peygamber, Hayber gazasına çıkarken, beyaz sancağını Hz. Ali'ye verdi. Savaşta kullanılan parola ise "Yâ Mansur! Emit! Emit!" idi. Ordu öncüsü Ukkâşe bin Mıhsan el-Esedî, sağ kol kumandanı ise Hz. Ömer'di.
Hayber'e doğru yolan çıkan ordu, Medine ile Füru' arasındaki Sır dağında Peygamberimiz için mescit yapıldı.
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