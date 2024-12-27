Hayatımıza yön veren hadis-i şerifler
Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa (SAV) sözleri, eylemleri ile Müslümanlar için biricik örnekti. O (SAV), hayatı boyunca güzel ahlakın gelişmesi ve toplum temelinde yayılması için gayret sarf etmişti. Hz. Peygamberin (SAV) sahabilerine söylediği her biri inci değerindeki sözler olan hadis-i şerifleri asırlar boyunca müminler için yol aydınlığı oldu. İşte, Resulullah'ın (SAV) hadis-i şeriflerinden oluşan güldeste...
Câbir'den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) insanlara hitap ederken önce lâyık-ı vechile Allah'a hamd ve senâ eder, sonra da
"Bir kimseye Allah hidayet verirse artık onu saptıracak yoktur; Allah'ın saptırdığına da hidayet verecek yoktur. Sözün en hayırlısı Allah'ın Kitabı'dır." buyururdu.
Müslim, Cum'a, 45
Enes (b. Mâlik) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
"Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır: Allah ve Resûlü'nü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkârcılığa dönmekten ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak."
Müslim, Îmân, 67
Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:
"İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü "Lâ ilâhe illâllâh" (Allah'tan başka ilâh yoktur.) sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir şubesidir."
Nesâî, Îmân, 16; Müslim, Îmân, 58