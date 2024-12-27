Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Hayatımıza yön veren hadis-i şerifler

Hayatımıza yön veren hadis-i şerifler

Yayınlanma Tarihi: Aralık 27, 2024 09:03 Güncelleme Tarihi: Aralık 27, 2024 09:10

Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa (SAV) sözleri, eylemleri ile Müslümanlar için biricik örnekti. O (SAV), hayatı boyunca güzel ahlakın gelişmesi ve toplum temelinde yayılması için gayret sarf etmişti. Hz. Peygamberin (SAV) sahabilerine söylediği her biri inci değerindeki sözler olan hadis-i şerifleri asırlar boyunca müminler için yol aydınlığı oldu. İşte, Resulullah'ın (SAV) hadis-i şeriflerinden oluşan güldeste...

1/100

Câbir'den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) insanlara hitap ederken önce lâyık-ı vechile Allah'a hamd ve senâ eder, sonra da

"Bir kimseye Allah hidayet verirse artık onu saptıracak yoktur; Allah'ın saptırdığına da hidayet verecek yoktur. Sözün en hayırlısı Allah'ın Kitabı'dır." buyururdu.

Müslim, Cum'a, 45

2/100

İbn Ömer'in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak."

Buhârî, Îmân, 2

3/100

Enes (b. Mâlik) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

"Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır: Allah ve Resûlü'nü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkârcılığa dönmekten ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak."

Müslim, Îmân, 67

4/100

Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

"İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü "Lâ ilâhe illâllâh" (Allah'tan başka ilâh yoktur.) sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir şubesidir."

Nesâî, Îmân, 16; Müslim, Îmân, 58

5/100

Ebû Hüreyre'nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle dua ederdi:

"Allah'ım! Bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.

Ebû Dâvûd, Vitr, 32

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Vefat yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy mısraları

Vefat yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy mısraları

Hayatımıza yön veren hadis-i şerifler

Hayatımıza yön veren hadis-i şerifler

Ediplerin gözünden Mehmet Akif

Ediplerin Gözünden Mehmet Akif

Çok yönlü bir şair portresi: Mehmet Akif Ersoy

Çok yönlü bir şair portresi: Mehmet Akif Ersoy

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sezai Karakoç’un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Sezai Karakoç'un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Unutmayalım

Unutmayalım