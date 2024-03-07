Hatim nedir, nasıl yapılır? Hatim indirmek için ne yapılmalıdır?
Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okunmasını ifade eden hatim, Ramazan aylarının vazgeçilmezidir. Müslümanlar mukabele ve kendi okumalarıyla her Ramazan ayında Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i hatmederler. Allah Teala ayetlerde, Resulullah (SAV) da hadis-i şeriflerde Kur'an-ı Kerim okumanın faziletini izah eder. Mübarek Ramazan ayında hatim etmek oldukça faziletlidir.
Giriş Tarihi: 07.03.2024
19:43
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Kur'an-ı Kerim; Yüce Rabbimizin biz kullarına hitabı, bizzat kelamı ve bizler için doğru yolu gösteren rehber, hidayet ve mutluluk kitabıdır.
◾ Bu sebepten dolayı müminler asırlardır pek çok vesile ile her gün
Kur'an-ı Kerim okur. Henüz çocuk yaşta Kur'an-ı Kerim eğitimi Müslüman ülkelerde başlar ve süreklilik hedeflenir.
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Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumak " hatim" olarak isimlendirilir. Müslümanlar pek çok sebepten dolayı Kur'an-ı Kerim hatmini önemserler.
◾ Özellikle
dini ve manevi duyguların yükselişe geçtiği Ramazan ayında Müslümanlar Kur'an-ı Kerim hatmine ehemmiyet gösterirler.
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Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde değerlendirme yollarından birisi de Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek ve Kur'an-ı Kerim hatminde bulunmaktır.
◾ Allah Teala, Bakara Suresi 185. ayette
Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirildiğini zikreder. Bu sebeple Ramazan-ı Şerif Kur'an ayıdır.
İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir.
Bakara Suresi 2. Ayet
Bakara Suresi 2. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın
BAKARA SURESİ 2. AYET TEFSİRİ
◾ Bakara sûresi Medine'de nâzil olduğuna göre daha önce birçok sûrenin gelmiş olması gerekir. Bu sûrelerle önemli bir kısmı tamamlanmış bulunan metne "kitap" demek uygun görülmüştür. "Şüphe yok" ifadesi, hem kitabın Allah'tan geldiği, anlatmak istediğini açıkça anlatabildiği hem de onun bir kılavuz, rehber, ışık olmasıyla ilgilidir; her iki konuda da şüpheye yer yoktur. "Rehber" diye çevirdiğimiz hüdâ hidâyetle aynı kökten olup Allah'ın razı olduğu hayat tarzında, iman, ibadet ve ahlâk yolunda ilâhî rehberliği ifade etmektedir.
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Ramazan-ı Şerif boyunca mukabele ve şahsi okumalar ile Kur'an-ı Kerim hatmi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda hatmin yanında meal de okuyarak Allah Teala'nın kelamına kulak verebilirsiniz.
◾ Kur'an-ı Kerim'i okumak ve Allah Teala'nın