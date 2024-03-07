Hatim nedir, nasıl yapılır? Hatim indirmek için ne yapılmalıdır?

İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir.

Bakara Suresi 2. Ayet

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BAKARA SURESİ 2. AYET TEFSİRİ

◾ Bakara sûresi Medine'de nâzil olduğuna göre daha önce birçok sûrenin gelmiş olması gerekir. Bu sûrelerle önemli bir kısmı tamamlanmış bulunan metne "kitap" demek uygun görülmüştür. "Şüphe yok" ifadesi, hem kitabın Allah'tan geldiği, anlatmak istediğini açıkça anlatabildiği hem de onun bir kılavuz, rehber, ışık olmasıyla ilgilidir; her iki konuda da şüpheye yer yoktur. "Rehber" diye çevirdiğimiz hüdâ hidâyetle aynı kökten olup Allah'ın razı olduğu hayat tarzında, iman, ibadet ve ahlâk yolunda ilâhî rehberliği ifade etmektedir.

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