Hastalık nedeniyle oruç tutamayanlar ne yapmalı?

🔷 İslam, her bireyi güçleri nispetinde sorumlu tutmuş ve güçlerini aşan ya da sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Ramazan orucu, İslam'ın beş şartından biridir ancak gerçekleştiremeyecek durumda olan Müslümanlar için bazı ruhsatlar tanınmıştır. Bu ruhsatlardan şöyledir:

🔷 Yolculuk

Ramazan ayında sefer mesafesi (en az 90 km) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Ancak niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa, bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferliği başladıktan sonra bozarsa kendisine kefaret gerekmez, sadece kaza gerekir.