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Hastalığa en etkili şifa duası… Peygamberimizin şifa duası…

Hastalığa şifa duası sıklıkla araştırılan konulardan biridir. Hastalıklar, insanoğlu için bir imtihandır. İnsan hayatında en önemli şey sağlıktır ve ne yazık ki pek çok kişi sağlığın değerini kaybetmeden anlamaz. Hastalıklara yakalananlar, şifa bulmak için doktora gidip tedavi yolları aramanın yanında el açarak Şafi olan Allah'a dua ederler. Hastalıklar için en kuvvetli ve tesirli şifa duaları okunur. İşte, hastalığa şifa duası… Şifa duası oku! Peygamberimizin şifa duası…

Giriş Tarihi: 25.08.2020 18:18 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 18:30
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HASTALIĞA ŞİFA DUASI
HASTALIĞA ŞİFA DUASI

Hastalığa şifa duası okumak toplumumuzda oldukça yaygın bir eylemdir. Şafi olan yüce Allah'tan hastalıkların şifasını beklemek, hekimlere giderek hastalıklarımıza deva aramak ve tedavi yollarını uygulamak, Müslümanlar olarak sağlığımız ile ilgili görevlerimizdendir. Bu nedenle hastalıklar için okunan şifa duaları sıklıkla araştırılır. Kur'an-ı Kerim'de şifa ile ilgili pek çok ayet bulunur ve Peygamberimizin şifa için okunmasını buyurduğu bazı dualar vardır.

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HASTALIKLAR İÇİN EN KUVVETLİ VE TESİRLİ ŞİFA DUALARI
HASTALIKLAR İÇİN EN KUVVETLİ VE TESİRLİ ŞİFA DUALARI

Dua etmek önemli bir şifa kaynağıdır. Hastalanan kişiler, hastalığın da şifanın da Allah'tan olduğunu kabullenmeli, bilimsel tedavilerini gerçekleştirmeli ve dua ederek Allah'ın Şafi sıfatına sığınmalıdırlar. Hastalıklar için en kuvvetli ve tesirli şifa duaları, Kur'an'da yer alan bazı ayetlerdir ve Peygamberimizin okuduğu şifa dualarıdır.

Kureyş Suresi okunuşu ve Türkçe meali…

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PEYGAMBERİMİZİN ŞİFA DUASI
PEYGAMBERİMİZİN ŞİFA DUASI

Hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimizin okuduğu şifa dualarına değinilmiştir. Hz. Âişe'den rivayet edilen bir hadise göre Peygamber Efendimiz şifa için şunları yapardı:

"Hz. Peygamber (s.a.s.), hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi:

Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame."

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ŞİFA DUASI TÜRKÇE ANLAMI
ŞİFA DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın"

Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19

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ŞİFA DUASI OKUNUŞU
ŞİFA DUASI OKUNUŞU

Şifa için okunan bir başka dua ise şu şekildedir:

"Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba'dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina."

Fil Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı...

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