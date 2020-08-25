Hastalığa en etkili şifa duası… Peygamberimizin şifa duası…

Hastalığa şifa duası okumak toplumumuzda oldukça yaygın bir eylemdir. Şafi olan yüce Allah'tan hastalıkların şifasını beklemek, hekimlere giderek hastalıklarımıza deva aramak ve tedavi yollarını uygulamak, Müslümanlar olarak sağlığımız ile ilgili görevlerimizdendir. Bu nedenle hastalıklar için okunan şifa duaları sıklıkla araştırılır. Kur'an-ı Kerim'de şifa ile ilgili pek çok ayet bulunur ve Peygamberimizin şifa için okunmasını buyurduğu bazı dualar vardır.