Fil Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı... Fil Suresi konusu nedir? Fil Suresi ile ilgili hadisler
Namazda okunacak sureler arasında önemli bir yer tutan Fil Suresi, ismini ilk ayetteki kelimeden almıştır. Habeş Kralı Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak için gönderdiği ordusunun nasıl helak edildiğinin anlatıldığı surede, Müslümanlar için büyük dersler ve faziletler vardır. Bu sebeple Fil Suresi'nin faziletlerine varmak isteyen müminler Fil Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı, Fil Suresi ile ilgili hadisleri öğrenmek için birtakım araştırmalara girişmektedir. Peki, Fil Suresi konusu nedir? Fil suresi okunuşu ve Türkçe anlamı nasıldır? İşte, aynı zamanda dinleyebileceğiniz podcastle Fil Suresi hakkında detaylar…
Giriş Tarihi: 19.08.2020
14:58
📝Fil Suresi, mushaftaki sıralamada
yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu sûredir.
📝Fil Suresi,
Fil vakası sonrasında inmiştir. Peki, Fil vakası nedir?
📝Fil Vakası, Kâbe'yi yıkmak amacıyla Mekke üzerine yürüyen Habeş ordusunun Allah tarafından gönderilen kuşlar vasıtasıyla imha edilmesi olayıdır. Bu olay hakkında nâzil olan Kur'ân-ı Kerîm'in
105'inci suresinde ordu mensuplarından "ashâbü'l-fîl" şeklinde bahsedilmesi askerin önünde bir fil bulunduğunu göstermekte ve bundan dolayı söz konusu sureye "Fil suresi" adının verilmesi gibi olaya da "Fil Vakası" denilmektedir. Kaynaklarda bu olayın sebepleri, tarihi ve sonucu hakkında değişik rivayetler bulunur.
Namazda sırasıyla okunacak sure ve dualar!
📝Yemen vâlisi
Ebrehe, Roma imparatorunun da yardımıyla San'a'da yaptırdığı kiliseye arzu ettiği ölçüde rağbet edilmediğini görünce, son derece sinirlendi. Ardından Arapların eskiden beri kudsiyetini kabûl edip ziyâret edegeldikleri Kâbe'yi yıkmaya karar verdi. İçinde, günümüzün tankları mesâbesinde olan fillerin de bulunduğu büyük bir ordu hazırlayarak Mekke'ye yürüdü. Böylelikle, -gûyâ- insanların yönlerini, kendi yaptırdığı kiliseye çevirecekti.
Ebrehe'nin gözü o kadar dönmüştü ki, gasbedilen develerini geri istemeye gelen
Abdülmuttalib'e şaşarak:
"–
Ben Kâbe'yi yıkmaya geldim. Sen ise develerini düşünüyorsun!" demiş ve Abdülmuttalib'in Kâbe için:
"–Onun sâhibi var! O, onu korur!" ifâdelerine mukâbil kibirle:
"–
Bana karşı onu koruyacak yoktur!" hezeyânında bulunmuştu. Mekke'ye yaklaşan ordusuna Kâbe'ye hücum emri verdi. Fakat Mina ile Müzdelife arasındaki Vâdi-i Muhassirʼe gelince filler yürümez oldu. Gökyüzü ebâbîl kuşlarıyla doldu. Onlar, ayaklarında getirdikleri pişkin tuğladan yapılmış taşları
Ebrehe ordusunun üzerine dolu taneleri gibi boşaltmaya başladılar. Bu taşlar, kime isâbet ediyorsa, onu helâk ediyordu. Mekke'nin önü bir anda insan ve fil mezarlığına döndü. Sıkletsiz küçücük kuşlar, tonlar ağırlığındaki filleri ezip yere serdiler. Bu dehşet dolu ilâhî mûcizenin tahakkuk ettiği yıla
"Fil Senesi" denildi.
📝Fillerle donanmış ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelen
Yemen'in genel Valisi Ebrehe'nin nasıl helak edildiğini konu edin edinmiştir. Adını birinci ayetten geçen 'Fil' kelimesinden almıştır.
📝Fîl sûresinde Allah'ın "fil ashabı"na, yani Ebrehe el-Eşrem'e ve askerlerine ne yaptığı, onları nasıl helâk ettiği vurgulu bir ifadeyle belirtildikten ve böylece bu olaydan ibret almak gerektiğine dikkat çekildikten sonra tuzaklarının nasıl boşa çıkarıldığı ve onların,
bildirilmektedir. Allah'ın gönderdiği sürü sürü kuşların attığı taşlarla nasıl ezilmiş saman çöpleri veya böceklerin yediği yapraklar gibi ansızın yere serilip perişan edildikleri