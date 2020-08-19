Fil Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı... Fil Suresi konusu nedir? Fil Suresi ile ilgili hadisler

📝Yemen vâlisi Ebrehe, Roma imparatorunun da yardımıyla San'a'da yaptırdığı kiliseye arzu ettiği ölçüde rağbet edilmediğini görünce, son derece sinirlendi. Ardından Arapların eskiden beri kudsiyetini kabûl edip ziyâret edegeldikleri Kâbe'yi yıkmaya karar verdi. İçinde, günümüzün tankları mesâbesinde olan fillerin de bulunduğu büyük bir ordu hazırlayarak Mekke'ye yürüdü. Böylelikle, -gûyâ- insanların yönlerini, kendi yaptırdığı kiliseye çevirecekti.

Ebrehe'nin gözü o kadar dönmüştü ki, gasbedilen develerini geri istemeye gelen Abdülmuttalib'e şaşarak:

"–Ben Kâbe'yi yıkmaya geldim. Sen ise develerini düşünüyorsun!" demiş ve Abdülmuttalib'in Kâbe için:

"–Onun sâhibi var! O, onu korur!" ifâdelerine mukâbil kibirle:

"–Bana karşı onu koruyacak yoktur!" hezeyânında bulunmuştu. Mekke'ye yaklaşan ordusuna Kâbe'ye hücum emri verdi. Fakat Mina ile Müzdelife arasındaki Vâdi-i Muhassirʼe gelince filler yürümez oldu. Gökyüzü ebâbîl kuşlarıyla doldu. Onlar, ayaklarında getirdikleri pişkin tuğladan yapılmış taşları

Ebrehe ordusunun üzerine dolu taneleri gibi boşaltmaya başladılar. Bu taşlar, kime isâbet ediyorsa, onu helâk ediyordu. Mekke'nin önü bir anda insan ve fil mezarlığına döndü. Sıkletsiz küçücük kuşlar, tonlar ağırlığındaki filleri ezip yere serdiler. Bu dehşet dolu ilâhî mûcizenin tahakkuk ettiği yıla "Fil Senesi" denildi.