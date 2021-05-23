Hanif ne demek? Hanif kime denir? Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde hanif…

🔸 Hanîf kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 10 yerde, çoğulu olan hunefâ kelimesi ise 2 yerde olmak üzere toplamda 12 yerde geçer.

🔸 Bu ayetlerin 9'unda, Hanîfliğin müşriklikten farklı ve onun karşıtı olduğu vurgulanmıştır:

"Onlar, "Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız" dediler. Sen de şöyle de: "Hayır! Biz, Hanîf olan İbrahim'in dinine uyarız. O, müşriklerden değildi."

🔸 Bu ayette Yahudilerin ve Hristiyanların Müslümanları kendi dinlerine girmeleri yönündeki telkinlere karşılık Peygamberimizin (sav) vermesi istenen cevap zikredilmiştir.

📕 Bakara suresi 135. ayetin tefsiri

"İbrâhim ne Yahudi ne Hristiyan idi; bilâkis o, tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi, müşriklerden de değildi.

Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tâbi olanlar, şu Peygamber (Hz. Muhammed) ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur."

📕 Âl-i İmrân suresi 67. ayetin tefsiri

"De ki: "Ey insanlar! Eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam; ben ancak, sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir, sakın müşriklerden olma" buyuruldu."

📕 Yûnus suresi 104-105. ayetin tefsiri

🔸 Burada hanîf kelimesi "hak din" olarak çevrilmiştir. Peygamberlerin görevinin Allah tarafından bildirileni olduğu gibi insanlara tebliğ etmek ve ilahi mesajın doğru anlaşılması için gereken çabayı sarf edip insanları aydınlatmaya çalışmak olduğu hatırlatılmıştır.

"Sonra sana, "Tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrâhim'in dinine uy" diye vahyettik."

📕 Nahl suresi 123. ayetin tefsiri

🔸 Peygamber Efendimizin (sav), içinde yetiştiği toplumun putperest kesiminden kendisini ayıran ve ismini ebedîleştiren temel özelliği de Allah'ın bu ayette özetlenen buyruğuna uyarak Hz. İbrahim'in tevhid geleneğini ihya etmesi ve tebliğ ettiği dinin inanç ilkeleriyle ibadet ve ahlâk ruhunun "İbrâhimî gelenek" denilen bu öğreti üzerine inşa edilmiş olmasıdır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 452