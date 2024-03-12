Hamile kadın oruç tutar mı? Emziren anneler oruç tutabilir mi?
Hamilelik ve emzirme dönemi, kadınların ve bebeklerinin sağlığı için son derece önemlidir ve bu süreçte beslenmeye büyük önem verilmesi gerekmektedir. Gebelik veya emzirme döneminde olan kadınlar, bu durumun oruç tutmaya engel olup olmadığını araştırıyor. Peki, hamileyken oruç tutulur mu? Emziren anne oruç tutabilir mi?
Giriş Tarihi: 12.03.2024
16:41
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
13:18
🔸 İslam dini, kolaylıklar dinidir. Allah'ın emir ve yasakları her müslüman için geçerlidir ancak bazı
zaruriyet doğuran durumlarda Allah'u Teala kullarına kolaylıklar sağlamıştır.
🔸 Dinimizin emrettiği oruç ibadeti, özellikle
gebelik veya emziren kadınlar için hem kendisine hem de bebeğe zarar gelme ihtimali doğurması bakımından, bu kimseler mazerete sebep olan hal ortadan kalkana kadar oruç tutmayabilir.
KİMLER ORUÇ TUTMALI? ORUÇ TUTMA YAŞI NEDİR, ŞARTLAR NELERDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelerle bu durum izah edilir:
🔸 Ramazan orucunu tutmamak için geçerli
mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir.
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Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 52 [2274], 62 [2315]; İbn Mâce, Sıyâm, 12 [1667]).
🔸 Oruç tutmak isteyenin
kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Risk doğurma ihtimali olan durumlardan kaçınmak gerekir.
🔸 Bu konuda alanında
uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğinânî, el-Hidâye, 1/124).
RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
🔸 Bazı kadınlar oruç ibadetini yaratıcıyla olan kuvvetli bir bağ, maneviyatlarının bir parçası olarak da gördüğü için hamilelikleri süresince oruç tutmayı tercih ederler.
🔸 Sağlık durumlarından ve bebeklerinin gelişimi konusundaki endişelerinden dolayı oruç tutmamayı tercih eden kadınlar da vardır bu kararlarının uzman hekimlerle birlikte vermektedirler.
🔸 Ramazan ayında oruç tutmak, İslam dininin esaslarından ve Müslümanların yerine getirmekle yükümlü oldukları ve İslam dininde farz olarak bilenen
beş ibadetten biridir.
🔸 İslam dininin şartlarından olan Ramazan orucu, Müslüman,
akıl sahibi ve ergenlik çağına ulaşan her bireye farz kılınmıştır.
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