Hamile kadın oruç tutar mı? Emziren anneler oruç tutabilir mi?

🔸 Oruç tutmak isteyenin kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Risk doğurma ihtimali olan durumlardan kaçınmak gerekir.

🔸 Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğinânî, el-Hidâye, 1/124).