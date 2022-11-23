Hadis ve siyer alimi Prof. Dr. Raşit Küçük
Manevi hayatımızda derin izler bırakan eski Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında vefat etti. İlahiyatçı Raşit Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi. 3 yıldır kanser tedavisi gören Küçük, öğretim üyeliği süresince 40'a yakın öğrencinin yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığını yaptı. Tebliğler, bildiriler, müzakereler ve ansiklopedi maddelerinde de birçok çalışmaya imza attı.
Giriş Tarihi: 23.11.2022
01:26
Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
01:49
Raşit Küçük kimdir, kaç yaşında ve nereliydi?
Tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında vefat eden, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Raşit Küçük, Antalya Akseki'nin Menteşbey köyünde 1947'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından Antalya İmam-Hatip Okulundan mezun oldu.
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Konya Yüksek İslam Enstitüsünde yüksek öğrenimini tamamlayan Küçük, 1975'te Erzurum İmam-Hatip Okulu'nda dört yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Erzurum Yüksek İslam Enstitüsünde hadis ve İslam ahlakı alanlarında öğretim görevlisi olarak çalıştı.
💠Raşit Küçük, 1978'de
Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde doktora çalışmalarına başladı. Doktora kabulü için "Abdullah İbnü'l-Mübarek ve Hadis İlmindeki Yeri" ve "Hicri İkinci Asır Müellifleri" adlı iki ayrı çalışma takdim etti.
Hadis ve siyer alimi: Prof. Dr. Raşit Küçük
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İdari görevlerde de bulunan Küçük, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne tayin oldu. Doktorasını 1984'te adlı teziyle, geçiş yaptığı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlayan Küçük, "Kur'an ve Sünnette Sevgi Kavramı: Özellikle Allah Sevgisi" 1997'de doçent, 2003'te profesör unvanını aldı.
Prof. Dr. Raşit Küçük, Marmara Üniversitesi Senatosu ve Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeliği, Yüksek Öğretim Kurulu İlahiyat Milli Komitesi üyeliği ve başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Yurt Dışı İlahiyat Alanı Denklik Alt Komisyonu başkanlığı görevlerinde bulundu.
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığını 2011'de yapmaya başlayan Küçük, 2014'te kurumdan emekli oldu. Aynı yıl başladığı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığını ise bu yıl eylül ayına kadar sürdürdü.
💠Küçük, 2012'den itibaren
Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) asil üyesi olarak olarak görev yaptı, çok sayıda vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu üstlendi.
"Sevgi Medeniyeti" adıyla yayımlanan doktora teziyle Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "fikir" dalında birincilik ödülünü alan ilahiyatçı Küçük, "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri" kapsamında Üstün Hizmet Ödülü'ne de layık görüldü.
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Raşit Küçük, öğretim üyeliği süresince yaptı, tebliğler, bildiriler, müzakereler ve ansiklopedi maddelerinde de birçok çalışmaya imza attı. 40'a yakın öğrencinin yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığını
💠Yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katılan Küçük,
ilmi ve akademik çalışmalarında hadis ve siyer alanlarında yoğunlaştı.
Prof. Dr. Raşit Küçük'ün biyografisi
💠Küçük'ün kaleme aldığı eserler arasında
eserleri yer alıyor. "Siyer", "Sevgi Medeniyeti", "Türk Milli Eğitiminde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri", "Peygamberimizden Hayat Ölçüleri: Riyazu's-Salihin" ve "Hazret-i Muhammed Siyer-i Nebi"
💠 Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun
hem kuruculuğunu yapan hem de buralarda üye olarak görev alan Küçük, yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katıldı, çok sayıda kitap ile akademik çalışmaya imza attı. Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi.
Raşit Küçük'ün biyografisi hakkında bilgiler
💠Raşit Küçük'ün vefat ettiği hastaneye dostları ve arkadaşları taziye ziyaretinde bulundu. Küçük'ün hayatını kaybettiği hastanede merhumun ailesiyle birlikte taziyeleri kabul eden damadı
Prof. Dr. Mehmet Suat Mertoğlu, Raşit hocanın yaklaşık üç yıldır kanser tedavisi görmesine rağmen ilmi çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
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Mertoğlu, rahatsızlıklarının artması nedeniyle iki ay önce Prof. Dr. Küçük'ün, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevinden affını talep ettiğini aktardı.
💠Hocanın vefatını derin üzüntüyle karşıladıklarını dile getiren Mertoğlu,
dedi. "Hocamızın hem üniversitede hem de çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çok önemli hizmetleri var. Türkiye'nin her tarafında yetiştirdiği çok sayıda öğrencisi bulunuyor. Sadece bir ilim insanı değil aynı zamanda bir gönül insanı hocamız. Arkadaşları, öğrencileri arasında çok sevilen, güzel ahlakıyla temayüz etmiş örnek şahsiyetlerden bir tanesi."
İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra birçok bakan, Küçük'ün vefatının ardında n sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirerek, baş sağlığı mesajı paylaştı. Mesajında, şunları kaydetti:
"İlmi ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın cenaze namazı bugün Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak ve naaşı Fatih Camii Haziresine defnedilecektir. Muhterem hocamızın mekanı cennet olsun."
İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük'ün son yolculuğu
💠Daha önce
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve öğretim üyeliği, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi başkanlığı görevlerini yürüten Küçük için bugün ikindi vakti Fatih Camisi'nde tören düzenlendi. İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Küçük'ün dostları, öğrencileri ve yakınları saf tuttu.
İlmi ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına katkı sunan ve binlerce öğrenci yetiştiren Küçük'ün cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedildi.