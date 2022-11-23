Hadis ve siyer alimi: Prof. Dr. Raşit Küçük

💠Raşit Küçük'ün vefat ettiği hastaneye dostları ve arkadaşları taziye ziyaretinde bulundu. Küçük'ün hayatını kaybettiği hastanede merhumun ailesiyle birlikte taziyeleri kabul eden damadı Prof. Dr. Mehmet Suat Mertoğlu, Raşit hocanın yaklaşık üç yıldır kanser tedavisi görmesine rağmen ilmi çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

💠Mertoğlu, rahatsızlıklarının artması nedeniyle iki ay önce Prof. Dr. Küçük'ün, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevinden affını talep ettiğini aktardı.

💠Hocanın vefatını derin üzüntüyle karşıladıklarını dile getiren Mertoğlu, "Hocamızın hem üniversitede hem de çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çok önemli hizmetleri var. Türkiye'nin her tarafında yetiştirdiği çok sayıda öğrencisi bulunuyor. Sadece bir ilim insanı değil aynı zamanda bir gönül insanı hocamız. Arkadaşları, öğrencileri arasında çok sevilen, güzel ahlakıyla temayüz etmiş örnek şahsiyetlerden bir tanesi." dedi.