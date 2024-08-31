Arama

Menu

Hadis-i şeriflerde hurma

Peygamber Efendimiz (SAV) döneminde insanlar uzun zaman yiyecek bulamazlar, sadece hurma yiyip, su içerlerdi. Bu minvalde de hasta olmadıkları görülürdü. Sahabi Hz. Aişe validemize (RANHA) "Efendimiz zamanında evinizde ne yer ne içerdiniz" diye sorduğunda Hz. Aişe validemiz (RANHA) şu cevabı verir; "Evimizde bazen iki üç ay geçerdi de ateş yanmazdı, 'Esvedan(iki siyah)' yani hurma yiyip su içerdik." Sahabenin ve Efendimizin (SAV) hayatında çokça tüketilen ve önemli olan hurma hakkındaki hadisleri ve bazı sahabe görüşlerini derledik.

Giriş Tarihi: 31.08.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 13:09
  • 1
  • 10

🔶 Peygamberimiz (SAV) döneminde insanların uzun zaman yiyecek bulamadığı anlar olmuştu. Bu yüzden onlar sadece hurma yerler, su içerlerdi. Fakat hasta olmazlardı.

🔶 Sahabeler Hz. Aişe'ye (RANHA) "Efendimiz zamanında evinizde ne yer ne içerdiniz" diye sormuş. Hz. Aişe (RANHA) şu cevabı vermiş;

"Evimizde bazen iki üç ay geçerdi de ateş yanmazdı, 'Esvedan (iki siyah)' yani hurma yiyip su içerdik."

(Buhari, hibe 1; Müslim, Zühd 28)

  • 2
  • 10

🔶 Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz (SAV) hurmanın doyuruculuk ve kifayetini anlatmak için Hz. Aişe'ye şunları buyurmuştur:

"Ya Aişe evinde hurma olmayanlar açtırlar."

(Müslim,et'ime 153; Darimi,et'ime 26)

SURELERİ OKUMAK VE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 10
Yaş-taze hurma ile ilgili hadis-i şerifler
Yaş-taze hurma ile ilgili hadis-i şerifler

Yaş-taze hurma ile ilgili hadis-i şerifler

🔶 Peygamberimiz (SAV):

"Kadınlarınıza nifâs halindeyken hurma yedirin. Çünkü nifas halinde hurma yiyenlerin çocukları halîm (yumuşak huylu) olur. Meryem de İsa'yı doğurunca hurma yedi. Eğer onun için (hurmadan) daha yararlı bir şey olsaydı, Allah Meryem'e onu ikram ederdi."

(Râmûz'el- Ehâdis)

  • 4
  • 10

🔶 Peygamberimiz (SAV) hurma için başka bir rivayetinde şöyle buyuruyor:


"Kim hurmayı severse, Allah da onu sever."

(Taberânî)

Tabiin ne demektir?
Tâbiîn, Sahabeleri görmüş ve onlarla bir şekilde irtibat kurmuş olan Müslümanlara verilen isimdir.

Siyer ne demektir?

Hz. Peygamber'in (SAV) hayatını anlatan eserlere bu ad verilir.

  • 5
  • 10

🔶 Efendimiz (SAV) hurmanın faydası hakkında şöyle buyuruyor:

"Hurmayı (sabahları) aç karnına yiyin. Çünkü o kurtları (mikropları) öldürür."

(Deylemî)

SURELERİ OKUMAK VE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN