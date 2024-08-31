Hadis-i şeriflerde hurma

Peygamber Efendimiz (SAV) döneminde insanlar uzun zaman yiyecek bulamazlar, sadece hurma yiyip, su içerlerdi. Bu minvalde de hasta olmadıkları görülürdü. Sahabi Hz. Aişe validemize (RANHA) "Efendimiz zamanında evinizde ne yer ne içerdiniz" diye sorduğunda Hz. Aişe validemiz (RANHA) şu cevabı verir; "Evimizde bazen iki üç ay geçerdi de ateş yanmazdı, 'Esvedan(iki siyah)' yani hurma yiyip su içerdik." Sahabenin ve Efendimizin (SAV) hayatında çokça tüketilen ve önemli olan hurma hakkındaki hadisleri ve bazı sahabe görüşlerini derledik.