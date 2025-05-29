Haccın Vacipleri

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1. Sa'y Etmek

▪ Safa ile Merve denilen iki tepe arasında yedi defa gidip gelmektir. Safa ile Merve arasındaki mesafeye sa'y edilen yer anlamına "mes'a" denir.

a) Sa'yin Sahih Olmasının Şartları

1. Sa'yin, hac veya umre için ihrama girdikten sonra yapılması.

▪ İhrama girmeden önce yapılan sa'y geçerli değildir.

▪ Ancak hac sa'yinin ihramlı hâlde yapılması da şart değildir. İhramdan çıktıktan sonra da yapılabilir.

▪ Hac için ihrama giren kimse, hac sa'yini Arafat vakfesinden önce yaparsa (ki bu sahihtir), ihramlı olarak yapması gerekir. Arafat dönüşü ziyaret tavafından sonra yaparsa ihramsız olarak yapar. Sünnete uygun olanı budur.

▪ Umre sa'yinin ise umre tavafından sonra henüz tıraş olmadan ihramlı olarak yapılması vacibdir.

▪ Umre tavafından sonra sa'y yapmadan tıraş olan kimse ihramdan çıkmış olur. Tıraş olduktan sonra ihramsız olarak yapılan sa'y sahihtir. Fakat vacib terk edildiği için ceza kurbanı gerekir.

2. Sa'yin muteber bir tavaftan sonra yapılması.

▪ Muteber tavaf ise cünüp, hayız ve nifas hâllerinden temizlenmiş olarak yapılan tavaftır.

▪ Tavaftan önce yapılan sa'y sahih olmaz.

3. Sa'ye, Safa'dan başlayıp Merve'de bitirmek.

Merve'den başlanacak olursa o şavt geçerli olmaz, iadesi gerekir.

4. Hac sa'yinin, hac ayları başladıktan sonra yapılması.

Hac aylarından önce hac için ihrama girmek caizdir. Fakat hac ile ilgili diğer menasikin hac ayları başlamadan yapılması sahih değildir.