Haccın Vacipleri

4 /16













d) Sa'yin Yapılışı

▪ Tavaftan sonra Hacer-i Esved istilam edilerek Safa tepesine çıkılır. "Allahım! Senin rızan için Safa ile Merve arasında 7 şavt hac (veya umre) sa'yini yapmak istiyorum. Bana bunu kolay kıl ve kabul et." diye niyet edilir. Safa tepesinde Kâbe'ye dönülerek tekbir, tehlil getirilir ve salavat-ı şerife okunur.

▪ Eller kaldırılarak dua edilir ve Merve'ye doğru yürünür. Erkekler yeşil ışıklı sütunlar arasında hervele yaparlar. Merve'de de Kâbe'ye dönülerek tekbir, tehlil, salavat-ı şerife okunur. Eller kaldırılıp dua edilir.

▪ Böylece sa'yin bir şavtı tamamlanmış olur. Aynı şekilde Safa'dan Merve'ye dört gidiş, Merve'den de Safa'ya üç dönüş olmak üzere yedi şavt tamamlanmış olur. Gerek hac,gerek umre için sa'y birer defa yapılır, nafilesi yoktur. Bunun için her tavaftan sonra sa'y yapılmaz.

▪ Hac sa'yinin ziyaret tavafından sonra yapılması efdaldir. Ancak ziyaret tavafından sonra izdiham olacağı için Arafat'a çıkmadan önce herhangi bir nafile tavaftan sonra da yapılabilir. Temettu haccı yapanlara gelince, onlar, umreyi tamamladıktan sonra ihramdan çıkarlar. Sa'y ise ancak ihrama girdikten sonra yapılabilir.

▪ Temettu haccı yapan kimse, ziyaret tavafından önce hac sa'yini yapmak isterse Terviye günü veya daha önce hac için ihrama girdikten sonra bir nafile tavaf yapar, sonra da haccın sa'yini yapabilir.