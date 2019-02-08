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Gönüller yapan 40 hadis

Müslüman toplumların kültürlerinin şekillenmesinde ve hayat tarzlarının oluşmasında hiç kuşkusuz en önemli etki ve katkıyı Kur'an-ı Kerîm ve Hz. Peygamber'in hadisleri sağlar. Kur'an ve hadislerde, tüm insanlığa almayı değil vermek, paylaşmak öğütlenir. "Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin gönüllerinize ve davranışlarınıza bakar." buyuran Hz. Peygamber, Müslümanların birbirine karşı tutumu hakkında pek çok öğütte bulunmuştur. Peki, Hz. Peygamber, Müslümanların birbirine karşı nasıl davranması gerektiğini tavsiye eder? Sizler için Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından Hz. Peygamber'in gönüller yapan 40 hadisini derledik.

Giriş Tarihi: 08.02.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 11:49
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Gönüller yapan 40 hadis
Gönüller yapan 40 hadis

"Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin gönüllerinize ve davranışlarınıza bakar."

(Müslim, Birr ve sıla, 34)

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Gönüller yapan 40 hadis
Gönüller yapan 40 hadis

"Kul, din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur."

(Ahmed b. Hanbel, II. 252)

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Gönüller yapan 40 hadis
Gönüller yapan 40 hadis

"Müslümanın, din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir."

(Tirmizî, "Birr ve Sıla" 21)

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Gönüller yapan 40 hadis
Gönüller yapan 40 hadis

"Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın, konuşmalarını dinlemeye çalışmayın, birbirinizin alışverişini kızıştırmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeşler olun."

(Buhârî, "Edeb" 58; Buhârî, "Nikâh" 46)

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Gönüller yapan 40 hadis
Gönüller yapan 40 hadis

"Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, (ahirette) iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce (dünyada iken) onunla helâlleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır."

(Buhârî, "Rikâk" 48)

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