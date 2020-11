Genç sahabilerin en fakihi: Ebu Said el Hudri

En çok hadis rivayet eden yedi sahabiden biri olan Ebu Said el Hudri, Uhud Gazvesi'ne katılmak istediğinde henüz 13 yaşındaydı. İslam tarihine genç sahabilerin en fakihi olarak geçen Ebu Said, "imam" ve "Medine müftüsü" lakaplarıyla anıldı; pek çok içtihadı ve fetvası kaynaklarda yer aldı. Onun rivayetleri, Peygamber Efendimiz ve ashab dönemine açıklık getiren söz ve yorumlar ihtiva etmesi bakımından dikkat çekicidir. Peki, Ebu Said el Hudri kimdir?