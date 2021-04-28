Fitre ne kadar 2021? Fitre ne zaman, kimlere verilir? Fitre verirken niyet edilir mi?
Fitre, Ramazan ayında gerçekleştirdiğimiz ibadetlerden biridir. Fıtır sadakası, sadaka-i fıtır olarak da adlandırılan fitre, insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın şükrü niteliğindedir. Fitre miktarı, Diyanet'in yaptığı açıklamaya göre 2021 yılı için 28 TL olarak belirlendi. Peki, kimlerin fitre vermesi gerekir? Kimlere fitre verilir, kimlere verilemez? Fitre verirken niyet edilir mi? Fitre ile ilgili sık sorulan 10 sorunun cevabını derledik.
Giriş Tarihi: 28.04.2021
16:04
🔹 Daha çok
insan olarak yaratılmış olmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın şükür vesilesidir. Dini açıdan zengin olup Ramazan-ı Şerif'in sonuna yetişen her Müslüman'ın vermesi gereken bir sadakadır. fitre olarak zikrettiğimiz fıtır sadakası,
Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105
🔹 Peygamber Efendimizin uygulamalarından da
çıkarılmaktadır. fitrenin vacip olduğu sonucu
Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21
🔹 Bir Müslüman,
kendisinin ve küçük çocuklarının fıtır sadakasını vermekle yükümlüdür.
🔹 Resul-i Ekrem Efendimiz (sav),
ayırt etmeksizin her Müslümanın fitre vermekle sorumlu olduğunu belirtmiştir. hür ya da köle, küçük ya da büyük, kadın ya da erkek
Ebû Dâvûd, Zekât, 20
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🔹 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre
belirlenmiştir. 2021 fitre miktarı 28 TL olarak
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2022 Ramazan ayı başlangıcına kadar fitre tutarı bu rakam üzerinden kabul edilecek ve gerçekleştirilen ibadetlerde bu meblağ dikkate alınacak. 2021 Ramazan ayı başlangıcından
🔹 Diyanet, fitre miktarı açıklamasına göre, bu tutar İslam dininin esasları ve günümüz şartlarında
hesaplanmıştır. bir kişinin bir günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak
🔹 Bu meblağın nakit olarak verilmesinin yanında
aynî olarak da verilebileceği vurgulanmıştır. gıda gibi maddelerden
🔹 Belirlenen bu miktarın aynı zamanda
olduğu da belirtilmiştir. günlük fidye miktarı
🔹 Bunun dışında fitre,
de verilebilir. çeşitli gıda maddeleri ile belirlenen ölçülerde
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Fitre cinsleri nelerdi r?
🔹 Fıtır sadakası,
Bayramdan önce verilebilen fıtır sadakasının bayrama ulaşmadan verilmesi daha faziletli görülmüştür. Ramazan bayramının ilk günü itibariyle vacip olur.
🔹 Bayram günü ya da sonra da verilebileceği belirtilse de
müstehap kabul edilir. bayram namazı öncesinde fitre vermek
🔹 Şafii mezhebinde fıtır sadakasını geçerli bir mazeret olmaksızın
kabul edilmiştir. Fıtır sadakasını Ramazan ayının ilk günlerinde vermek de caizdir. bayramın ilk gününün gün batımından sonraya bırakmak haram
Nevevî, el-Mecmû', VI, 128
İbn Abbâs'ın Peygamberimiz'den (sav) naklettiği bir hadise göre:
"Resûlullah (sav) hem oruçluyu (işlediği) faydasız fiillerden ve (söylediği) kötü sözlerden temizlemek, hem de fakirlere gıda (temin etmek) üzere fıtır zekâtını farz kıldı. Artık kim bunu bayram namazından önce öderse, o makbul bir zekâttır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse, o sadakalardan bir sadakadır."
Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21
🔹 Fıtır sadakasının amacı,
Bu sayede bayram sevincine iştirak etmesine vesile olmaktır. bir fakirin yaşadığı toplumdaki yaşam koşullarına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasıdır.
🔹 Günümüz koşullarında fitre miktarı belirlenirken,
meblağ hesaplanır. bir kişinin bir günlük iki öğün olarak gıda gereksinimini karşılayacak
🔹 Fitre,
anne, baba, dede, nine, çocuk, torun ve eşe verilemez. dini açıdan zengin kabul edilenlere,
🔹 Fıtır sadakaları bir fakire verilebileceği gibi
ancak bir kişiye verilen miktar bir fitre meblağından az olmaması gerekir. birkaç fakire de dağıtılması uygundur
🔍 Aşı olmak orucu bozar mı?
KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR?
🔹 Ramazan bayramına ulaşan,
ya da buna eşdeğer malı sahip olan her Müslüman, fitre vermekle yükümlüdür. Hem kendileri hem de velayetlerinde bulunan kişilerin fitresini vermeleri gerekir. temel gereksinimlerinin ve bir yıllık borçlarının dışında 80.18 gram altını
80.18 gram altın ya da eşdeğeri mal Nisap miktarı:
🔹 Kişi
vermekle sorumludur. kendisinin ve ergenliğe erişmemiş çocuklarının fitresini
🔹 Kişinin,
bulunmaz ancak vekâletleri olmadığı halde fitre verirse bu, geçerli olur. anne, baba, eş, kardeş, büyük çocuklar ya da öbür yakınları için fitre verme zorunluluğu
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ve nisap miktarı olarak adlandırılan mala sahip olma koşulu yoktur. Temel gereksinimlerine sahip, bayram günü ve gecesine yetecek azığa sahip olan zengin fakir her Müslüman fıtır sadakası vermekle yükümlüdür. Şafii mezhebi için fitre vermek farzdır
Muâz bin Cebel bir hadis-i şerifte şu olayı nakletmiştir:
"Hz. Peygamber (sav) ile bir yolculuktaydım. Sonra Allah Resûlü şöyle buyurdu: "Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve (hayır kapılarından) biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır." Ardından, "Onlar, korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez." (Secde, 32/16-17) âyetlerini okudu..."
Tirmizî, Îmân, 8