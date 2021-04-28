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  • Fitre ne kadar 2021? Fitre ne zaman, kimlere verilir? Fitre verirken niyet edilir mi?

Fitre ne kadar 2021? Fitre ne zaman, kimlere verilir? Fitre verirken niyet edilir mi?

Fitre, Ramazan ayında gerçekleştirdiğimiz ibadetlerden biridir. Fıtır sadakası, sadaka-i fıtır olarak da adlandırılan fitre, insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın şükrü niteliğindedir. Fitre miktarı, Diyanet'in yaptığı açıklamaya göre 2021 yılı için 28 TL olarak belirlendi. Peki, kimlerin fitre vermesi gerekir? Kimlere fitre verilir, kimlere verilemez? Fitre verirken niyet edilir mi? Fitre ile ilgili sık sorulan 10 sorunun cevabını derledik.

Giriş Tarihi: 28.04.2021 16:04
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FİTRE NEDİR?
FİTRE NEDİR?

🔹 Daha çok fitre olarak zikrettiğimiz fıtır sadakası, insan olarak yaratılmış olmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın şükür vesilesidir. Dini açıdan zengin olup Ramazan-ı Şerif'in sonuna yetişen her Müslüman'ın vermesi gereken bir sadakadır.

Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105

🔹 Peygamber Efendimizin uygulamalarından da fitrenin vacip olduğu sonucu çıkarılmaktadır.

Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21

🔹 Bir Müslüman, kendisinin ve küçük çocuklarının fıtır sadakasını vermekle yükümlüdür.

🔹 Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), hür ya da köle, küçük ya da büyük, kadın ya da erkek ayırt etmeksizin her Müslümanın fitre vermekle sorumlu olduğunu belirtmiştir.

Ebû Dâvûd, Zekât, 20

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2021 FİTRE NE KADAR?
2021 FİTRE NE KADAR?

🔹 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2021 fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir.

🔹 2021 Ramazan ayı başlangıcından 2022 Ramazan ayı başlangıcına kadar fitre tutarı bu rakam üzerinden kabul edilecek ve gerçekleştirilen ibadetlerde bu meblağ dikkate alınacak.

🔹 Diyanet, fitre miktarı açıklamasına göre, bu tutar İslam dininin esasları ve günümüz şartlarında bir kişinin bir günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

🔹 Bu meblağın nakit olarak verilmesinin yanında gıda gibi maddelerden aynî olarak da verilebileceği vurgulanmıştır.

🔹 Belirlenen bu miktarın aynı zamanda günlük fidye miktarı olduğu da belirtilmiştir.

🔹 Bunun dışında fitre, çeşitli gıda maddeleri ile belirlenen ölçülerde de verilebilir.

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FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

🔹 Fıtır sadakası, Ramazan bayramının ilk günü itibariyle vacip olur. Bayramdan önce verilebilen fıtır sadakasının bayrama ulaşmadan verilmesi daha faziletli görülmüştür.

🔹 Bayram günü ya da sonra da verilebileceği belirtilse de bayram namazı öncesinde fitre vermek müstehap kabul edilir.

🔹 Şafii mezhebinde fıtır sadakasını geçerli bir mazeret olmaksızın bayramın ilk gününün gün batımından sonraya bırakmak haram kabul edilmiştir. Fıtır sadakasını Ramazan ayının ilk günlerinde vermek de caizdir.

Nevevî, el-Mecmû', VI, 128

İbn Abbâs'ın Peygamberimiz'den (sav) naklettiği bir hadise göre:

"Resûlullah (sav) hem oruçluyu (işlediği) faydasız fiillerden ve (söylediği) kötü sözlerden temizlemek, hem de fakirlere gıda (temin etmek) üzere fıtır zekâtını farz kıldı. Artık kim bunu bayram namazından önce öderse, o makbul bir zekâttır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse, o sadakalardan bir sadakadır."

Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21

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FİTRE NE İÇİN VERİLİR?
FİTRE NE İÇİN VERİLİR?

🔹 Fıtır sadakasının amacı, bir fakirin yaşadığı toplumdaki yaşam koşullarına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasıdır. Bu sayede bayram sevincine iştirak etmesine vesile olmaktır.

🔹 Günümüz koşullarında fitre miktarı belirlenirken, bir kişinin bir günlük iki öğün olarak gıda gereksinimini karşılayacak meblağ hesaplanır.

🔹 Fitre, dini açıdan zengin kabul edilenlere, anne, baba, dede, nine, çocuk, torun ve eşe verilemez.

🔹 Fıtır sadakaları bir fakire verilebileceği gibi birkaç fakire de dağıtılması uygundur ancak bir kişiye verilen miktar bir fitre meblağından az olmaması gerekir.

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KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR?
KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR?

🔹 Ramazan bayramına ulaşan, temel gereksinimlerinin ve bir yıllık borçlarının dışında 80.18 gram altını ya da buna eşdeğer malı sahip olan her Müslüman, fitre vermekle yükümlüdür. Hem kendileri hem de velayetlerinde bulunan kişilerin fitresini vermeleri gerekir.

Nisap miktarı: 80.18 gram altın ya da eşdeğeri mal

🔹 Kişi kendisinin ve ergenliğe erişmemiş çocuklarının fitresini vermekle sorumludur.

🔹 Kişinin, anne, baba, eş, kardeş, büyük çocuklar ya da öbür yakınları için fitre verme zorunluluğu bulunmaz ancak vekâletleri olmadığı halde fitre verirse bu, geçerli olur.

🔹 Şafii mezhebi için fitre vermek farzdır ve nisap miktarı olarak adlandırılan mala sahip olma koşulu yoktur. Temel gereksinimlerine sahip, bayram günü ve gecesine yetecek azığa sahip olan zengin fakir her Müslüman fıtır sadakası vermekle yükümlüdür.

Muâz bin Cebel bir hadis-i şerifte şu olayı nakletmiştir:

"Hz. Peygamber (sav) ile bir yolculuktaydım. Sonra Allah Resûlü şöyle buyurdu: "Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve (hayır kapılarından) biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır." Ardından, "Onlar, korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez." (Secde, 32/16-17) âyetlerini okudu..."

Tirmizî, Îmân, 8

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