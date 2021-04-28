Fitre ne kadar 2021? Fitre ne zaman, kimlere verilir? Fitre verirken niyet edilir mi?

🔹 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2021 fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir.

🔹 2021 Ramazan ayı başlangıcından 2022 Ramazan ayı başlangıcına kadar fitre tutarı bu rakam üzerinden kabul edilecek ve gerçekleştirilen ibadetlerde bu meblağ dikkate alınacak.

🔹 Diyanet, fitre miktarı açıklamasına göre, bu tutar İslam dininin esasları ve günümüz şartlarında bir kişinin bir günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

🔹 Bu meblağın nakit olarak verilmesinin yanında gıda gibi maddelerden aynî olarak da verilebileceği vurgulanmıştır.

🔹 Belirlenen bu miktarın aynı zamanda günlük fidye miktarı olduğu da belirtilmiştir.

🔹 Bunun dışında fitre, çeşitli gıda maddeleri ile belirlenen ölçülerde de verilebilir.