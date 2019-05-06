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Fikriyat Kur’an-ı Kerim uygulaması nasıl kullanılır?

Onbir ayın sultanı Ramazan geldi, gönüller daha yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaya başladı. Fikriyat ailesi olarak Kur'an-ı Kerim uygulamamızı mübarek Ramazan ayında sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Cüzlere, meallere ve seçkin hafızların yorumlarıyla ayet-i kerimelerin sıralı seslendirmelerine ulaşabileceğiniz Kur'an-ı Kerim uygulamamıza dair tüm detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 06.05.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 13:05
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KUR’AN-I KERİM UYGULAMASINA NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?
KUR’AN-I KERİM UYGULAMASINA NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

Fikriyat.com'un anasayfasından "Kur'an-ı Kerim" sekmesine tıklayarak bilgisayarınızdan ulaşabilirsiniz.

Web sitemizden ve telefonunuzdan Kur'an-ı Kerim okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

Uygulamamızı kullandığınızda karşınıza Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi çıkıyor.
Arapça yazılışlarının üzerine tıklayarak ilgili ayetin Türkçe mealini görebiliyorsunuz.
Kur'an / Meal / Tefsir seçenekleri ile istediğiniz alana geçiş yapabilirsiniz.

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KUR’AN-I KERİM UYGULAMASINA NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?
KUR’AN-I KERİM UYGULAMASINA NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

Sağ üst köşede yer alan üç çizgiye tıklayarak açılan menüden "Kur'an-ı Kerim" seçeneği ile cep telefonu ve tabletlerden erişim sağlayabilirsiniz.

Uygulamaya doğrudan ulaşmak için tıklayın.

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KUR’AN-I KERİM UYGULAMASINI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?
KUR’AN-I KERİM UYGULAMASINI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Uygulamada ilk olarak karşınıza Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi çıkıyor. Ayetlerin üzerine tıklayarak ilgili ayetin Türkçe mealini görebilirsiniz.

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KUR’AN / MEAL / TEFSİR GEÇİŞLERİ NASIL SAĞLANIYOR?
KUR’AN / MEAL / TEFSİR GEÇİŞLERİ NASIL SAĞLANIYOR?

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasına bilgisayarlarınızdan bağlandığınızda sol üst köşede bulunan Kur'an / Meal / Tefsir seçenekleri ile istediğiniz alana geçiş yapabilirsiniz.

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KUR’AN / MEAL / TEFSİR GEÇİŞLERİ NASIL SAĞLANIYOR?
KUR’AN / MEAL / TEFSİR GEÇİŞLERİ NASIL SAĞLANIYOR?

Cep telefonu ve tabletlerde ise sol üst köşede yer alan üç çizgiye tıklayarak, açılan menüden Kur'an / Meal / Tefsir başlıklarından istediğinizi görüntüleyebilirsiniz.

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