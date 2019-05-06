Fikriyat Kur’an-ı Kerim uygulaması nasıl kullanılır?

Onbir ayın sultanı Ramazan geldi, gönüller daha yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaya başladı. Fikriyat ailesi olarak Kur'an-ı Kerim uygulamamızı mübarek Ramazan ayında sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Cüzlere, meallere ve seçkin hafızların yorumlarıyla ayet-i kerimelerin sıralı seslendirmelerine ulaşabileceğiniz Kur'an-ı Kerim uygulamamıza dair tüm detayları sizler için derledik.