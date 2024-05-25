Arama

Menu

Feridüddin Attar'ın klasik eseri Esrarname'den altı çizili cümleler

İslam edebiyatının en önemli isimlerinden olan Nişaburlu Feridüddin Attar, etkileyici gazelleri, hikayeleri ve daha önce zikredilmemiş fikirleri ile Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi etkileyen en önemli isim olmuştu. Attar'ın "Esrarname" isimli kitabı ünlü şairin ilk mesnevisiydi. Yirmi altı manzum hikayeden oluşan "Esrarname", 15. yüzyılda Ahmedi Akkoyunlu tarafından Türkçe'ye çevrilmişti. Feridüddin Attar'ın klasik eseri Esrarname'den altı çizili cümleleri derledik.

Giriş Tarihi: 25.05.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 14:57
  • 1
  • 21

🔘

"Gönlüm; uyuma; söz dinle artık.
Bunca gidenlerden ibret al artık."

Feridüddin Attar

  • 2
  • 21

🔘

"Hey uyuyan! Uyuma! Bu kadar günah yeter sana."

Feridüddin Attar

  • 3
  • 21

🔘

"Bir dünya gördü, her türlü insan
Her biri bir yolda kaybolmuş."

Feridüddin Attar

  • 4
  • 21

🔘

"Yolunun toprağı bir gün yatak olacak sana."

Feridüddin Attar

  • 5
  • 21

🔘

"Ne amacımız vardır ne bir sevgi
Dünya çevirmiştir bizden yüzünü."

Feridüddin Attar

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN