Feridüddin Attar'ın klasik eseri Esrarname'den altı çizili cümleler

İslam edebiyatının en önemli isimlerinden olan Nişaburlu Feridüddin Attar, etkileyici gazelleri, hikayeleri ve daha önce zikredilmemiş fikirleri ile Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi etkileyen en önemli isim olmuştu. Attar'ın "Esrarname" isimli kitabı ünlü şairin ilk mesnevisiydi. Yirmi altı manzum hikayeden oluşan "Esrarname", 15. yüzyılda Ahmedi Akkoyunlu tarafından Türkçe'ye çevrilmişti. Feridüddin Attar'ın klasik eseri Esrarname'den altı çizili cümleleri derledik.