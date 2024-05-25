Feridüddin Attar'ın klasik eseri Esrarname'den altı çizili cümleler
Feridüddin Attar'ın klasik eseri Esrarname'den altı çizili cümleler
İslam edebiyatının en önemli isimlerinden olan Nişaburlu Feridüddin Attar, etkileyici gazelleri, hikayeleri ve daha önce zikredilmemiş fikirleri ile Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi etkileyen en önemli isim olmuştu. Attar'ın "Esrarname" isimli kitabı ünlü şairin ilk mesnevisiydi. Yirmi altı manzum hikayeden oluşan "Esrarname", 15. yüzyılda Ahmedi Akkoyunlu tarafından Türkçe'ye çevrilmişti. Feridüddin Attar'ın klasik eseri Esrarname'den altı çizili cümleleri derledik.
Giriş Tarihi: 25.05.2024
14:43
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
14:57