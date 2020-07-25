Ezan duası ve anlamı... Ezan duası nedir? Ezan duası oku...

Sözlükte "bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilân etmek" mânasında bir masdar olan ezan kelimesi, terim olarak farz namazların vaktinin geldiğini, sözlerle ve özel şekilde müminlere duyurmayı ifade eder.

Ezan duası, İslam dininde ezan okunduktan sonra okunan duadır. Ezan duası okumak Müslümanlar için sünnettir. Alimler bu duayı ezandan sonra okuyanların hayırlara kapı açacağını belirtmişlerdir.

Bu duayı okuyan kişiye Efendimizin şefaatçi olacağı, İslam alimleri tarafından belirtilmiştir. Ezan okunduktan hemen sonra okunan bu dua, Allah'ın büyüklüğünü dile getirmek içindir.