Ezan duası ve anlamı... Ezan duası nedir? Ezan duası oku...
Ezan duası, müminler tarafından Allah'ın rızasını kazanmak için okunmaktadır. İslam aleminde okunması sünnet olarak görülen ezan duası nedir? Peygamber Efendimizin şefaatine mazhar olabilmek için okunan ezan duası nasıl yapılır? İşte ezan duası Arapça, Türkçe okunuşu ve ezan duasının anlamı…
Giriş Tarihi: 25.07.2020
15:41
Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
17:28
Sözlükte "
bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilân etmek" mânasında bir masdar olan ezan kelimesi, terim olarak farz namazların vaktinin geldiğini, sözlerle ve özel şekilde müminlere duyurmayı ifade eder.
Ezan duası, İslam dininde ezan okunduktan sonra okunan duadır.
Ezan duası okumak Müslümanlar için sünnettir. Alimler bu duayı ezandan sonra okuyanların hayırlara kapı açacağını belirtmişlerdir.
Bu duayı okuyan kişiye Efendimizin şefaatçi olacağı, İslam alimleri tarafından belirtilmiştir. Ezan okunduktan hemen sonra okunan bu dua,
Allah'ın büyüklüğünü dile getirmek içindir.
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اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّافِعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ إَنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ
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EZAN DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
"Allahümme rabbe hâ zihid-dâvetit-tâmmeti ves-salâtil-kâimeti âti Muhammedenil-vesîlete vel fadîlete ved-dereceter-refîate veb'ashü mekâmen mahmûdenil-lezî ve'adtehü inneke lâ tuhlifül-mîâd. Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil'aliyyil'azîm".
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EZAN DUASI İLE İLGİLİ HADİS
Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:
"Her kim ezanı işittiğinde ardından;
اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّافِعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ إَنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ
"Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd." derse kıyamet gününde benim şefaatim ona vâcib olur."
(Buhârî, Ezan, 8)
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