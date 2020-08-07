Ettehiyyatü duası okunuşu ve anlamı… Ettehiyyatü ne zaman okunur, faziletleri nelerdir?
Ettehiyyatü duası, Müslümanların en çok okudukları dualardan biridir. İslam'ın şartları gereği beş vakit her Müslüman'a farzdır ve Ettehiyyatü duası her namazda okunması gereken bir duadır. Bu nedenle namaz kılmak isteyen her müminin Ettehiyyatü Tahiyyat duasını ezberlemesi gerekir. Peygamberimiz ashabına Kur'an ayetleri öğretir gibi Ettehiyyatü duasını ezberletmiştir. İşte, Ettehiyyatü duası okunuşu ve anlamı… Ettehiyyatü Tahiyyat nasıl okunur? Ettehiyyatü duasının faziletleri… Ettehiyyatü ne zaman okunur? Namaz kılarken işaret parmağını kaldırmak…
Giriş Tarihi: 07.08.2020
19:23
Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
19:26
Ettehiyyatü duası, namazdaki oturuşlarda okunan bir duadır. Tahiyyat duasını okumak, fıkıhta teşehhüd olarak geçer. "Şehâdet getirmek, tahiyyata oturmak; şahitlik istemek" anlamlarına gelen teşehhüd, kelime-i şehadet içeren Ettehiyyatü duasını ifade eder. Peygamber Efendimiz namazlarda Ettehiyyatü'yü okumuş ve ashabına, Kur'an-ı Kerim'den bir sure ezberletir gibi bu duayı öğretmiştir. İşte Ettehiyyatü duası okunuşu ve anlamı…
ETTEHİYYATÜ DUASI OKUNUŞU
Ettehiyyatü duası namazların ilk ve son oturuşlarında okunan bir duadır. Ettehiyyatü duası okunuşu şu şekildedir:
"Et-Tahiyyâtü li'llâhi ve's-salavâtü ve't-tayyibât es-selâmü aleyke eyyühe'n-Nebiyyü ve rahmetu'llahi ve berekâtüh es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdi'llâhi's-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh."
ETTEHİYYATÜ DUASININ ANLAMI
Ettehiyyatü duasının Türkçe anlamı şu şekildedir:
"Bütün tâzimler, övgüler, mülkler, kavlî, bedenî ve malî ibadetler Allah'a mahsustur. Ey Peygamber! Sana selâm olsun, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Selâm bize ve Allah'ın sâlih kullarına olsun.
Şehadet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (sav) O'nun kulu ve Rasûlüdür."
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ETTEHİYYATÜ DUASI FAZİLETLERİ
Ettehiyyatü duasının faziletleri hadislerde vurgulanmıştır. Peygamber Efendimiz (sav) Ettehiyattü duasını Kur'an'dan bir sure öğretir gibi ashabına öğretmiştir. Resul-i Ekrem
, "Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; et-tehıyyâtü lillâhhi... deyin" (Müslim, Salât, 24; Ebû Dâvud, Salât, 122) buyurmuştur.
Bazı tefsir ve fıkıh kitaplarında Tahiyyat duasıyla irtibat kurularak Resûl-i Ekrem'in Miraç gecesinde tahiyyat, salavat ve tayyibat kelimeleriyle Cenâb-ı Hakk'a tâzimde bulunduğu, O'nun da buna selâm, rahmet ve berekât kelimeleriyle mukabele ettiği, Resulullah'ın gördüğü bu iltifat karşısında selâmın bütün peygamberler, melekler ve insanlar üzerine olmasını temenni ettiği, bunun üzerine bütün meleklerin kelime-i şehadeti söyledikleri kaydedilir.
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ETTEHİYYATÜ DUASI NE ZAMAN OKUNUR?
Ettehiyyatü duası, namazın ilk oturuş (ka'de-i ûlâ) ve son oturuş (ka'de-i ahîre) denen kısımlarında okunur. 2 rekâtlı namazların 2. rekâtında, 3 rekât kılınan namazların 2. ve 3. rekâtındaki oturuşlarda okunmalıdır. 4 rekâtlı namazların 2. ve 4. rekâtındaki oturuşlarında Ettehiyyatü duası okunur.
NAMAZ KILARKEN İŞARET PARMAĞINI KALDIRMAK
Namaz kılarken Ettehiyyatü duasının şehadet kısmında işaret parmağı kaldırılır. "Lâ ilâhe" derken sağ elin başparmağı ile orta parmağın halka yapılıp şahadet parmağının kaldırılması ve "illallah" derken indirilmesi sünnettir. Ancak bazı âlimler yerli yerince yapmakta zorlanan kişinin bunu terk etmesini uygun görmüştür.
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