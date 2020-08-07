Ettehiyyatü duası okunuşu ve anlamı… Ettehiyyatü ne zaman okunur, faziletleri nelerdir?

Ettehiyyatü duasının Türkçe anlamı şu şekildedir:

"Bütün tâzimler, övgüler, mülkler, kavlî, bedenî ve malî ibadetler Allah'a mahsustur. Ey Peygamber! Sana selâm olsun, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Selâm bize ve Allah'ın sâlih kullarına olsun.

Şehadet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (sav) O'nun kulu ve Rasûlüdür."

Nebe (Amme) suresi okunuşu