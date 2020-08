Ettehiyyatü duası okunuşu ve anlamı… Ettehiyyatü ne zaman okunur, faziletleri nelerdir?

Ettehiyyatü duası, Müslümanların en çok okudukları dualardan biridir. İslam'ın şartları gereği beş vakit her Müslüman'a farzdır ve Ettehiyyatü duası her namazda okunması gereken bir duadır. Bu nedenle namaz kılmak isteyen her müminin Ettehiyyatü Tahiyyat duasını ezberlemesi gerekir. Peygamberimiz ashabına Kur'an ayetleri öğretir gibi Ettehiyyatü duasını ezberletmiştir. İşte, Ettehiyyatü duası okunuşu ve anlamı… Ettehiyyatü Tahiyyat nasıl okunur? Ettehiyyatü duasının faziletleri… Ettehiyyatü ne zaman okunur? Namaz kılarken işaret parmağını kaldırmak…