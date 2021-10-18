Esma-i Hüsna Ne Demek? Allah'ın isimleri sırasıyla anlamı ve fazileti

▪ Esma-i Hüsna'yı okumak, anlamak ve özümsemek bir Müslüman için çok önemli bir gayedir. Çünkü insanların sosyal ve psikolojik sorunlarının dahi temelinde Allah'ı doğru tanımamak doğru anlamamak doğru içselleştirememek vardır. Esma-i Hüsna'yı bilmek, diğer yandan da ruh ve akıl sağlığımız için büyük önem taşır.

▪ Esma-i Hüsna, kelime anlamıyla en güzel isimler demektir. Rabbimizin isimlerinin, insanlar tarafından bilinebilenlerini içerir. Buna göre, Esmaü'l Hüsna ne demektir? Allahın 99 ismi nedir? Allah'ın güzel isimlerinin anlamı ve fazileti nedir? Esmaül Hüsna'nın faziletleri nelerdir? Allah'ın 99 ismi ve anlamları… Esmaül Hüsna oku…

▪ Esmaül Hüsna ne demektir sorusu sık soruluyor. Allah'ın 99 ismi olan Esmaü'l Hüsna tabiri Allah'ın en güzel isimlerini muhteva eder. Esma kelimesi, isim kelimesinin çoğuludur ve "isimler" manasına gelir. Hüsna ise "güzel, en güzel" anlamını taşır. Manevi anlamda Yüce Allah'ın kudretini ve sıfatlarını anlatan isimlerin muhtevasını idrak etmek Müslümanlar için büyük önem taşır. Esmaü'l Hüsna'yı bilmek manevi anlamda hikmetlidir.

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