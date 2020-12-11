En güzel cuma mesajları kısa ve öz 2020! Yeni resimli cuma mesajları 2020

Hayırlı Cumalar! Cuma günü, yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin (s.a.v) de hadislerinde müjdelediği kutsal bir gündür. Bu mübarek günde hayır dualarda bulunmak müminler için oldukça faziletlidir. Bu fazilete nail olmak isteyen müminler, sevdiklerinin Cumalarını kutlamak ve onlara güzel dileklerde bulunmak için en güzel, dualı, anlamlı, resimli Cuma mesajları gönderirler. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en yeni resimli Cuma mesajları…