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  • En güzel cuma mesajları kısa ve öz 2020! Yeni resimli cuma mesajları 2020

En güzel cuma mesajları kısa ve öz 2020! Yeni resimli cuma mesajları 2020

Hayırlı Cumalar! Cuma günü, yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin (s.a.v) de hadislerinde müjdelediği kutsal bir gündür. Bu mübarek günde hayır dualarda bulunmak müminler için oldukça faziletlidir. Bu fazilete nail olmak isteyen müminler, sevdiklerinin Cumalarını kutlamak ve onlara güzel dileklerde bulunmak için en güzel, dualı, anlamlı, resimli Cuma mesajları gönderirler. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en yeni resimli Cuma mesajları…

Giriş Tarihi: 11.12.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 10:16
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Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle...

Cumanız Mübarek olsun!

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

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Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder…

Hayırlı Cumalar.

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Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun.

Hayırlı Cumalar.

Cuma günü okunacak dualar ve sureler...

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Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin!

Hayırlı Cumalar.

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Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa her şey var.

Hayırlı Cumalar.

Cuma namazı evden kılınır mı?

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