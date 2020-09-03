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En güzel Cuma mesajları 2020: Yeni resimli sözler, anlamlı mesajlar

Hayırlı cumalar! Mübarek cuma günlerinde sevdiklerinize Cuma mesajları gönderebilmeniz için her hafta olduğu gibi bu hafta da yazılı, sözlü, anlamlı ve kısa cuma mesajlarını sizler için listeledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan mübarek cuma gününü kutlamak için hazırladığımız resimli cuma mesajlarını indirip SMS olarak gönderebilirsiniz, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz. En güzel, anlamlı, resimli kısa Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte hayırlı cumalar mesajı iletmek isteyenler için hazırlamış olduğumuz cuma sözleri ve anlamlı cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 22:04
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En güzel Cuma mesajları 2020: Yeni resimli sözler, anlamlı mesajlar

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35)

Hayırlı cumalar.

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En güzel Cuma mesajları 2020: Yeni resimli sözler, anlamlı mesajlar

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

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En güzel Cuma mesajları 2020: Yeni resimli sözler, anlamlı mesajlar

"Bir kimse güzelce abdest alır sonra mescide gelir, susup okunacak hutbeyi dinlerse, gelecek cumaya kadar ve ondan sonraki üç gün içinde işleyeceği (küçük) günahları affedilir."

(Müslim, Cuma, 24)

Hayırlı Cumalar

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En güzel Cuma mesajları 2020: Yeni resimli sözler, anlamlı mesajlar

Allah`ım, habibin Muhammed Mustafa`ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

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En güzel Cuma mesajları 2020: Yeni resimli sözler, anlamlı mesajlar

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin.

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