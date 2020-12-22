Dünya tarihinin en eski nüshalarından Kadı Beyzavi Tefsiri

Beyzavi kimdir?

📌Şiraz yakınlarındaki Beyza kasabasında dünyaya gelen Beyzavi'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Rivayetlere göre 100 yıl yaşadı.

📌Çocukluğunu ve hayatının büyük bir çoğunluğunu Şiraz'da geçirdi. Bu dönemlerde Moğol istilası her yanı sarmış bir vaziyetteydi. İstiladan kaçan çevre ülkelerdeki alimler de Şiraz'ı kendilerine sığınak edinmişlerdi. Bu durum Şiraz'ın önemli bir kültür merkezi olmasına sebebiyet verdi.

📌Beyzavi, bir ilim merkezi haline gelen Şiraz'da yaşadığı için herhangi bir seyahate gerek duymadı, kendi memleketlerindeki alimlerden eğitimini gördü. Babasının kadı olması da ilmi yolculuğunda kendisine büyük bir fayda sağladı. İcazetini babasından aldı.