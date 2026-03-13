Dolmabahçe Sarayı'nın incisi: Dolmabahçe Camii

2 /6













◾ Mimari açıdan camide klasik plan şemasında büyük bir değişiklik yapılmazken, asıl dönüşüm cephe düzeni ve süsleme programında görülüyor. Geleneksel Osmanlı bezeme anlayışının yerini giderek Batı kökenli motifler ve eklektik süsleme anlayışı alırken Dolmabahçe Camisi, 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinde yaşanan bu değişimi yansıtan önemli örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

◾ Boğaz kıyısındaki konumuyla öne çıkan cami, geniş pencereleri ve yüksek kubbesi sayesinde iç mekânda oldukça aydınlık bir atmosfer sunarken, yapının harim bölümünde görülen zengin kalem işi süslemeler, mermer işçiliği ve büyük pencereler, dönemin mimari anlayışını yansıtan unsurlar arasında yer alıyor.