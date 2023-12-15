Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Haftanın sinir ve stresini üzerimizden atarak mümin kardeşlerimizle buluştuğumuz, ferahladığımız ve ellerimizi hep beraber yüce yaratıcımıza çevirdiğimiz mübarek günün adıdır: Cuma... Alışveriş yapmanın dahi yasak olduğu Cuma vakti, sıla-i rahim ve toplumsal bütünleşme için önemli bir fırsattır. Bu mübarek gün içinde Müslümanlar sevdiklerine, büyüklerine manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajları atarak onları da mutlu ederler. Sizler için en güzel, resimli, dualı, ayetli, anlamlı, yeni cuma mesajlarını kaleme aldık.