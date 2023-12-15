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  • Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Haftanın sinir ve stresini üzerimizden atarak mümin kardeşlerimizle buluştuğumuz, ferahladığımız ve ellerimizi hep beraber yüce yaratıcımıza çevirdiğimiz mübarek günün adıdır: Cuma... Alışveriş yapmanın dahi yasak olduğu Cuma vakti, sıla-i rahim ve toplumsal bütünleşme için önemli bir fırsattır. Bu mübarek gün içinde Müslümanlar sevdiklerine, büyüklerine manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajları atarak onları da mutlu ederler. Sizler için en güzel, resimli, dualı, ayetli, anlamlı, yeni cuma mesajlarını kaleme aldık.

Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:15
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Ayetli Cuma Mesajları
Ayetli Cuma Mesajları

Ya Rabbi

Gazze'deki zulmü en kısa sürede bitirebilmek için bize güç ihsan et.

Müslümanları izzet sahibi kıl ve bağışla…

HAYIRLI CUMALAR

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En güzel Cuma Mesajları
En güzel Cuma Mesajları

Rabbimiz

Ayaklarımızı İslam üzere, ayaklarımızı merhamet üzere, ayaklarımızı senin yolunda sabit kıl!

HAYIRLI CUMALAR

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Resimli Cuma Mesajları
Resimli Cuma Mesajları

Ya Rabbi

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı korumayı bizleri nasip eyle…

HAYIRLI CUMALAR

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Cuma Mesajları
Cuma Mesajları

Rabbimiz

Dini, canı, malı ve vatanı uğruna zalimle cenk eden kardeşlerimizi muzaffer kıl…

Bu uğurda şehit olan kardeşlerimize rahmet eyle…

HAYIRLI CUMALAR

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Hadisli Cuma Mesajları
Hadisli Cuma Mesajları

Ya Rabbi

Ümmetin üzerindeki ataleti atabilmesi yolunda çaba sarf etmesini nasip eyle…

HAYIRLI CUMALAR

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