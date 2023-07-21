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Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

İslam alemi için haftanın en müstesna günü olarak kabul edilen Cuma, ellerin semaya kalktığı, kardeşlik duygusunun secdelerde yaşandığı bir vakit dilimidir. Cuma hutbesinin ardından idrak edilen Cuma namazı çıkışında müminler bu özel günü yaymak maksadıyla sıla-i rahim yaparlar. En güzel, anlamlı, dualı, resimli, ayetli, yeni Cuma mesajlarını ailelerine, büyüklerine gönderirler. Sizler için en yeni, manalı, ayet ve hadisli cuma mesajlarını derledik.

Giriş Tarihi: 21.07.2023 12:27
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Ya Rabbi

Zürriyetimizden salih, abid ve zahid kimseler lütfet bizlere…

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Ümmet-i Muhammed'i salih ve saliha kimseler ile karşılaştır. Gençlerimizi en güzel seçimlerle, uygun kimselerle yuva kurmaya muvaffak et.

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Senin hükümlerinle kaim olmayı bize nasip eyle…

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Senin gazabından affına, rızana sığınırız!

Hayırlı Cumalar

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Bizi dünyanın eline düşen kullardan kılma, bize lütfeyle Allah'ım!

Hayırlı Cumalar

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