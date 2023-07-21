Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

İslam alemi için haftanın en müstesna günü olarak kabul edilen Cuma, ellerin semaya kalktığı, kardeşlik duygusunun secdelerde yaşandığı bir vakit dilimidir. Cuma hutbesinin ardından idrak edilen Cuma namazı çıkışında müminler bu özel günü yaymak maksadıyla sıla-i rahim yaparlar. En güzel, anlamlı, dualı, resimli, ayetli, yeni Cuma mesajlarını ailelerine, büyüklerine gönderirler. Sizler için en yeni, manalı, ayet ve hadisli cuma mesajlarını derledik.