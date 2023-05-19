Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Merhum üstad Sezai Karakoç'un deyimiyle "hürriyet kadar kutsal" olan Cuma günü Müslümanların birliklerini perçinlediği bir zaman dilimidir. Cuma günlerinde müminler sıla-i rahime bilhassa ihtimam gösterirler. Sizler için yakınlarınıza gönül rahatlığı ile gönderebileceğiniz manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajlarnı hazırladık. Hayırlı Cumalar!