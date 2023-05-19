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  • Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Merhum üstad Sezai Karakoç'un deyimiyle "hürriyet kadar kutsal" olan Cuma günü Müslümanların birliklerini perçinlediği bir zaman dilimidir. Cuma günlerinde müminler sıla-i rahime bilhassa ihtimam gösterirler. Sizler için yakınlarınıza gönül rahatlığı ile gönderebileceğiniz manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajlarnı hazırladık. Hayırlı Cumalar!

Giriş Tarihi: 19.05.2023 10:26
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Rabbimiz

Ümmetini gece namazına devam eden salih kullarından eyle

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Yüzümüzden tebessümü, dilimizden adını esirgemeyen salih kullarından eyle hepimizi

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Bizleri nefsimizle baş başa bırakma

Hayırlı Cumalar

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En huşu dolu zikir, dua anında kalbinize düşenlerden olabilmek duasıyla

Hayırlı Cumalar

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Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun.

Hayırlı Cumalar

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