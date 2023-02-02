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Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı 2023 Cuma mesajları

İslam dünyası için haftanın en değerli günü Cuma günü, ibadeti ise Cuma namazıdır. Cuma günü hürriyet başta olmak üzere tüm ferahlıkları Müslümanlara getiren ilahi bir müjdedir. Sıla-i rahim hususunda dikkat ve rikkatli olan müminler, ailelerine cuma mesajları atarak onların hatırlarını gözetirler. Kısa, anlamlı, ayetli, hadisli, uzun Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. En anlamlı Cuma mesajları 2023 metinlerine ulaşmak için doğru yerdesiniz. İşte uzun, anlamlı, manalı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 02.02.2023 18:34
  • 1
  • 20

Ya Rabbi

Bizi sana asil olmaktan, şükürsüz kalmaktan beri eyle.

Hayırlı Cumalar

  • 2
  • 20

Ya Rabbi

Cuma günü içimizi daraltan tüm vesvese, kötülükleri bertaraf eyle. Bizi sana yakınlaştıracak ameller yapanlardan kıl.

Hayırlı Cumalar

  • 3
  • 20

Rabbimiz

Bizi kâfirlerin tuzaklarına karşı koru…

Hayırlı Cumalar

  • 4
  • 20

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.

Hayırlı Cumalar

  • 5
  • 20

Rabbimiz

Dünya ile senin arasında bizlerin aklını çelebilecek tüm nimetlerden bizi koru...

Hayırlı Cumalar

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