Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Cuma Mesajları 2024: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları

Cuma Mesajları 2024: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları

Üç ayların ikinci Cuma gününe eriştik. Bu zamanları bir daha kavuşamayacak olma ihtimalimiz ölçüsünde değerlendirmeliyiz. Bu sebepten dolayı Cuma günleri hem bir bayram vakti ve müminlerin Hak Teala'yı idrak etme noktasında eşsiz bir vakittir. Cuma günü içinde Müslümanlar sıla-i rahim sünnetini ihya etme çabası içine girerler. Bundan dolayı sevdiklerine manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajları atarak onları mutlu ederler. Sizler için en güzel, resimli, dualı, ayetli, anlamlı, yeni cuma mesajlarını kaleme aldık.

Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:53
  • 1
  • 14

Ya Rabbi

Bizleri sırat-ı müstakim üzere sabit kalan kullardan eyle!

HAYIRLI CUMALAR

  • 2
  • 14

Rabbimiz

Bizleri ve neslimizi namazı hakkıyla eden kullarından eyle!

HAYIRLI CUMALAR

  • 3
  • 14

İslam aleminin sağlık, afiyet ve huzur bulması duasıyla…

HAYIRLI CUMALAR

  • 4
  • 14

Ya Rabbi

Sonsuz kerem ve merhamet denizinde bizleri yıka…

HAYIRLI CUMALAR

  • 5
  • 14

Rabbimizin dergah-ı izzetinden ayrılmadığımız bir ömür dilerim…

HAYIRLI CUMALAR

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN