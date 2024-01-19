Cuma Mesajları 2024: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları

Üç ayların ikinci Cuma gününe eriştik. Bu zamanları bir daha kavuşamayacak olma ihtimalimiz ölçüsünde değerlendirmeliyiz. Bu sebepten dolayı Cuma günleri hem bir bayram vakti ve müminlerin Hak Teala'yı idrak etme noktasında eşsiz bir vakittir. Cuma günü içinde Müslümanlar sıla-i rahim sünnetini ihya etme çabası içine girerler. Bundan dolayı sevdiklerine manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajları atarak onları mutlu ederler. Sizler için en güzel, resimli, dualı, ayetli, anlamlı, yeni cuma mesajlarını kaleme aldık.