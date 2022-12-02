Cuma Mesajları 2022: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları

Müslümanlar için bir rahmet vesilesi olan Cuma günü ve namazı, bir hafta boyunca müminler tarafından sabır içerisinde beklenir. Bu değerli cuma günü, aynı zmaanda sosyal ve toplumsal bağları güçlendirmek ve yeniden tesis etmek için Müslümanlara önemli bir olanak tanır. İnsanlar büyüklerine sms ve whatsapp üzerinden atabilmek için internette Cuma gününde en güzel, manalı, dualı, ayetli ve hadisli, resimli Cuma mesajlarını ararlar. Sizler için sms olarak göndermelik en güzel, manalı, dualı, ayetli,, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını derledik.