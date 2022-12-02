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Cuma Mesajları 2022: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları

Müslümanlar için bir rahmet vesilesi olan Cuma günü ve namazı, bir hafta boyunca müminler tarafından sabır içerisinde beklenir. Bu değerli cuma günü, aynı zmaanda sosyal ve toplumsal bağları güçlendirmek ve yeniden tesis etmek için Müslümanlara önemli bir olanak tanır. İnsanlar büyüklerine sms ve whatsapp üzerinden atabilmek için internette Cuma gününde en güzel, manalı, dualı, ayetli ve hadisli, resimli Cuma mesajlarını ararlar. Sizler için sms olarak göndermelik en güzel, manalı, dualı, ayetli,, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını derledik.

Giriş Tarihi: 02.12.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 08:32
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Ya Rabbi

Cuma günü içimizi daraltan tüm vesvese, kötülükleri bertaraf eyle. Bizi sana yakınlaştıracak ameller yapanlardan kıl.

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Senin uğrunda yaşayıp, amel yapabilmeyi, kötülükten uzak kalabilmeyi nasip eyle…

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Ömrümüzün kalan kısmını geçeninden daha hayırlı daha faziletli eyle. Bizleri Resulünün ahlakıyla ahlaklanan salih kullarından kıl…

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Neslimizi Cuma günü namaza davet edildiğinde icabet eden kullarından eyle…

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Kalplerimizi senin dininde sabit kıl, şeytani fırtınalardan bizi muhafaza eyle…

Hayırlı Cumalar

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