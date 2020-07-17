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Cuma mesajları 2020: Yeni, dualı ve resimli en güzel Cuma mesajları!

Cuma günleri, İslam dünyası için mübarek bir gündür. Bu büyük öneme sahip günde pek çok Müslüman, iyi dilekte bulunmak, dua ve niyazlarını dile getirmek ve "hayırlı cumalar" dilemek için birbirine Cuma mesajları gönderiyor. Ayetli, hadisli, dualı ve resimli en güzel Cuma mesajları, insanlar arasındaki bağı güçlendiriyor. Cuma mesajları, WhatsApp, Facebook, Twitter ve Instagram gibi mecralarda sıklıkla paylaşılıyor. İşte en güzel Cuma mesajları! 2020 resimli Cuma mesajları…

Giriş Tarihi: 17.07.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 13:44
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Dualı ve resimli en güzel Cuma mesajları!

Cuma mesajları, insanların sevdiklerine "hayırlı cumalar" temennisinde bulundukları, mübarek Cuma gününü tebrik ettikleri mesajlardır. Cuma günü, İslam'da büyük değer verilen, bir araya gelinerek ibadet edilen bir gündür. Müslümanlar için hayırlarla müjdelenen mübarek bir gün olan Cuma gününde, pek çok kişi birbirine Cuma mesajı atar. Ayetli, hadisli, dualı ve resimli en güzel Cuma mesajları, WhatsApp, Twitter, Facebook ve Instagram gibi mecralarda paylaşılır. Yakınlarına dileklerini iletmek isteyenler için en güzel Cuma mesajları…

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Ey büyük Allah'ım, kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Kalbimi, dininde sabit kıl, beni dinimden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

Seçkin hafızlardan sure ve mealleri dinlemek için tıklayın.

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Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. Hayırlı cumalar...

Cuma namazı nasıl kılınır?

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Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı cumalar.

Cuma namazı yerine öğle namazı kılınır mı?

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Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

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